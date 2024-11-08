Activité spécial Rive-Nord!! Viens faire une création sur céramique au céramique café avec nous!!
Quand: Vendredi 22 novembre 2024
Heure: 15h00
Où: 3000, Boul. Saint-Martin O. Laval H7T 2J2
Tarif: Réservation et entrée gratuite!! Il faut seulement payer pour votre création sur céramique!
Le coût de la réservation et le coût d'entrée sont couvert par le SÉRIUM, mais vous devez payer pour votre création en céramique!! (et retourner la chercher quand elle sera prête)
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!