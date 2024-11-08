Activité spécial Rive-Nord!! Viens faire une création sur céramique au céramique café avec nous!! Quand: Vendredi 22 novembre 2024 Heure: 15h00 Où: 3000, Boul. Saint-Martin O. Laval H7T 2J2 ​ Tarif: Réservation et entrée gratuite!! Il faut seulement payer pour votre création sur céramique! ​ Le coût de la réservation et le coût d'entrée sont couvert par le SÉRIUM, mais vous devez payer pour votre création en céramique!! (et retourner la chercher quand elle sera prête)

