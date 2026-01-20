Les autres jours

Organisé par

Les autres jours

À propos de cet événement

Cercle de collage | avec Nadia Morin

280 Rue Saint-Joseph E

Québec, QC G1K 3A9, Canada

Tarif A
30 $

Nous avons choisi de proposer une tarification solidaire pour que votre situation financière ne constitue pas une barrière à la création. Quand vous choisissez les tarifications B et C, vous aidez donc les personnes à plus faible revenu à bénéficier des mêmes avantages, mais à moindre coût. 

Tarif B
35 $

Nous avons choisi de proposer une tarification solidaire pour que votre situation financière ne constitue pas une barrière à la création. Quand vous choisissez les tarifications B et C, vous aidez donc les personnes à plus faible revenu à bénéficier des mêmes avantages, mais à moindre coût. 

Tarif C
40 $

Nous avons choisi de proposer une tarification solidaire pour que votre situation financière ne constitue pas une barrière à la création. Quand vous choisissez les tarifications B et C, vous aidez donc les personnes à plus faible revenu à bénéficier des mêmes avantages, mais à moindre coût. 

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