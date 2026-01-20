Les autres jours

Organisé par

Les autres jours

À propos de cet événement

Cercle de collage | avec Stéphanie Filion

280 Rue Saint-Joseph E

Québec, QC G1K 3A9, Canada

Tarification solidaire A
Gratuit

L'activité est financée par l'UNEQ.

Pensez quand même, si le coeur vous en dit, à faire une petite contribution pour soutenir les activités des Autres Jours.

Tarification solidaire B
10 $

L'activité est financée par l'UNEQ.

Merci de contribuer à soutenir les activités des Autres Jours.

Tarification solidaire C
20 $

L'activité est financée par l'UNEQ.

Merci de contribuer à soutenir les activités des Autres Jours.

Tarification solidaire D
25 $

L'activité est financée par l'UNEQ.

Merci de contribuer à soutenir les activités des Autres Jours.

Ajouter un don pour Les autres jours

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!