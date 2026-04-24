Fondation Maman, BB & Co.

Organisé par

Fondation Maman, BB & Co.

À propos de cet événement

Cercle de Femmes Rive-Sud

239 Rue Saint-Charles O

Longueuil, QC J4H 1E1, Canada

Billet Membre
35 $

Vous devrez présenter votre carte de membre à l'entrée. Le billet n'est pas remboursable

Billet - Non membre
45 $

Le billet n'est pas remboursable.

Billet Non membre + Adhésion
100 $

En devenant membre, vous bénéficiez de :

✨ Des prix préférentiels sur tous nos événements.

✨ Des tirages cadeaux exclusifs réservés à nos membres.

✨ Des surprises spéciales offertes par nos partenaires.

✨ Un accès à notre répertoire officiel de rabais.

✨ Des événements privés et exclusifs aux membres.

✨ Et si vous êtes maman : la chance de gagner un makeover transformation complet !

Le billet n'est pas remboursable.

Halte-Garderie
15 $

1 billet par enfant

Ajouter un don pour Fondation Maman, BB & Co.

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!