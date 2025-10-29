Cercle philanthropique de la relève

Offert par
À propos des adhésions
Valide jusqu'au 21 février 2027
En devenant membre du Cercle de la Relève de la Fondation de la basilique Notre-Dame de Montréal vous obtenez :
§ Une réduction de 15% sur toutes les activités et événements de la Fondation
§ En boutique, vous aurez 15 % de réduction sur tous les articles pour la durée de l’année de votre adhésion
§ Vous aurez l'opportunité de vivre une expérience en philanthropie en vous joignant au Comité de communications et/ou au Comité événementiels
§ Vous pourrez vous impliquer comme bénévole au sein de la Fondation
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!