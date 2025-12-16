Cercle d'écriture (H-P 2026)

Écrire pour se dire, relire et découvrir

Un espace où l’écriture devient che- min d’expression et de découverte intérieure. À partir de propositions simples, chacun est invité dans une démarche d’écriture pour dire quelque chose de soi, de la vie ou du mystère qui l’habite.

Les temps de partage se vivent dans un climat de respect et de bien- veillance, sans attente de performance ni jugement.

Animation : Christophe Roux-Dufort, romancier

Dates : Mardis 27 janv. – 10 fév. – 03 mars, de 18h30 à 20h30

Frais : 25 $ par rencontre, 65 $ pour la série

Renseignements et inscription :

[email protected]

418-653-6353 poste 102