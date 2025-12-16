Cercle d'écriture (H-P 2026)

Offert par
Écrire pour se dire, relire et découvrir
Un espace où l’écriture devient che- min d’expression et de découverte intérieure. À partir de propositions simples, chacun est invité dans une démarche d’écriture pour dire quelque chose de soi, de la vie ou du mystère qui l’habite.
Les temps de partage se vivent dans un climat de respect et de bien- veillance, sans attente de performance ni jugement.
Animation : Christophe Roux-Dufort, romancier
Dates : Mardis 27 janv. – 10 fév. – 03 mars, de 18h30 à 20h30
Frais : 25 $ par rencontre, 65 $ pour la série
Renseignements et inscription :
[email protected]
418-653-6353 poste 102
Série de 3 rencontres
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!