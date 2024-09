Programmation automne 2024

Introduction à la teinture naturelle du papier avec Anie Toole

Lundi 11 novembre 2024 de 17h 30 à 21h



Fin des inscriptions : mercredi 6 novembre 2024





126$ plus taxes



Nombre de participants :

Minimum 3

Maximum 5

Description :

Cette introduction aborde les bases de la teinture naturelle appliquée au papier et sur les fibres de nature cellulosique. Elle inclut la préparation de teintures et d'altérants ainsi que la santé et la sécurité en atelier. Les expérimentations et la comparaison de techniques d'application de la couleur sont également explorées, avec un exemple d’utilisation de papier colorés en estampe. Enfin, le partage de ressources et de fournisseurs complète cette initiation pratique à l'art de la teinture naturelle sur papier.

Objectif :

Connaitre les bases pour appliquer la technique de manière autonome.

Matériel inclus :

Produits, teintures, et papiers

Matériel à apporter :

Divers papiers à tester (optionnel)

À propos de la formatrice :

Le tissage et les teintures naturelles sont au cœur de la pratique d’Anie Toole, qui s'étend à la gravure, à l'argile et aux explorations sonores. Toole est titulaire d'une maîtrise en beaux-arts de l'Université Memorial de Terre-Neuve, d'un diplôme en techniques de métiers d'art en construction textile de la Maison des métiers d'art de Québec et d'un baccalauréat spécialisé en mathématiques de l'Université d'Ottawa. Elle a participé à des résidences de création au Penland School of Craft en Caroline du Nord, au Vermont Studio Center où elle est récipiendaire d’un Windgate Artist Fellowship, à Stelo/Camp Colton en Oregon, au Digital Weaving Lab de Praxis Fiber Workshop en Ohio et au Icelandic Textile Center à Blönduós en Islande. À l’automne 2023, elle présente son premier solo, Deep structure profonde, à la Galerie d’Engramme et participe à la 9e édition de La Foire en Art Actuel de Québec.

Une attestation de formation vous sera remise à l'issue du workshop.





Crédit photo : Stéphane Bourgeois