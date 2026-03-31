Encan silencieux des PMFC 2026

Améliorez instantanément le son de votre guitare — sans électronique Tirez le meilleur de votre guitare acoustique grâce au Rezacore Professional Series II de Sound Scientific — un dispositif innovant, fabriqué au Canada, conçu pour améliorer la clarté, la résonance et l’équilibre sonore de votre instrument. Ce module passif s’insère directement dans la rosace de votre guitare, sans câbles, sans piles et sans modification permanente. Il suffit de l’installer pour obtenir un son plus riche et mieux défini — que ce soit à la maison, en studio ou sur scène. Conçu pour les musicien·ne·s de tous niveaux, le Rezacore permet à votre instrument de gagner en profondeur, en équilibre et en réactivité, que vous jouiez en fingerstyle ou en accords. Principaux avantages : Améliore la clarté, le sustain et l’équilibre sonore Renforce la projection et la définition des notes Réduit les risques de larsen sans altérer le son naturel Installation rapide, sans outil et sans modification permanente Fabriqué à partir de bois sélectionnés de façon responsable Conception ajustable pour adapter le son à votre jeu Utilisé par des musicien·ne·s émergent·e·s comme par des professionnel·le·s, le Rezacore est une solution simple pour donner à votre guitare un son plus riche et plus abouti. ✨ Modèle Professional Series II 🇨🇦 Fabriqué au Canada par Sound Scientific 💰 Valeur estimée : 229 $ CAD et plus 📍 Ramassage à Calgary sur rendez-vous ou expédition au Canada (frais à la charge de l’acheteur)

Améliorez instantanément le son de votre guitare — sans électronique Tirez le meilleur de votre guitare acoustique grâce au Rezacore Professional Series II de Sound Scientific — un dispositif innovant, fabriqué au Canada, conçu pour améliorer la clarté, la résonance et l’équilibre sonore de votre instrument. Ce module passif s’insère directement dans la rosace de votre guitare, sans câbles, sans piles et sans modification permanente. Il suffit de l’installer pour obtenir un son plus riche et mieux défini — que ce soit à la maison, en studio ou sur scène. Conçu pour les musicien·ne·s de tous niveaux, le Rezacore permet à votre instrument de gagner en profondeur, en équilibre et en réactivité, que vous jouiez en fingerstyle ou en accords. Principaux avantages : Améliore la clarté, le sustain et l’équilibre sonore Renforce la projection et la définition des notes Réduit les risques de larsen sans altérer le son naturel Installation rapide, sans outil et sans modification permanente Fabriqué à partir de bois sélectionnés de façon responsable Conception ajustable pour adapter le son à votre jeu Utilisé par des musicien·ne·s émergent·e·s comme par des professionnel·le·s, le Rezacore est une solution simple pour donner à votre guitare un son plus riche et plus abouti. ✨ Modèle Professional Series II 🇨🇦 Fabriqué au Canada par Sound Scientific 💰 Valeur estimée : 229 $ CAD et plus 📍 Ramassage à Calgary sur rendez-vous ou expédition au Canada (frais à la charge de l’acheteur)

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