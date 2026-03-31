Encan silencieux des PMFC 2026

Guitare acoustique Larrivée DV-40 (modèle haut de gamme)
800 $
Enchère de départ
Une pièce phare de l’encan silencieux des Prix de musique folk canadienne de cette année. Cette guitare acoustique Larrivée DV-40 en acajou (Mahogany), neuve, généreusement offerte par Larrivée Guitars, représente une occasion exceptionnelle d’acquérir un instrument haut de gamme fabriqué au Canada, reconnu pour sa richesse sonore, son équilibre et la qualité remarquable de sa fabrication. Les guitares Larrivée sont prisées par des musicien·ne·s professionnels à travers le monde pour leur clarté, leur projection et leur jouabilité. Le modèle DV-40 se distingue par sa grande polyvalence — aussi à l’aise sur scène, en studio ou dans un contexte acoustique intimiste. Caractéristiques : Dos et éclisses en acajou africain (Khaya) Table en épinette de Sitka (Colombie-Britannique) Barrage en épinette alpine européenne Touche et chevalet en ébène africain Que vous soyez musicien·ne passionné·e ou collectionneur·euse, il s’agit d’un instrument conçu pour inspirer et accompagner de nombreuses années de création. En misant sur cet article, vous investissez non seulement dans un instrument d’exception — vous soutenez également les Prix de musique folk canadienne ainsi que les artistes et la communauté qui font vivre cette musique. ✨ Instrument neuf 🇨🇦 Offert par Larrivée Guitars 💰 Valeur estimée : 3 599 $ CAD 📍 Ramassage à Calgary sur rendez-vous ou expédition au Canada (frais à la charge de l’acheteur)
Une pièce phare de l’encan silencieux des Prix de musique folk canadienne de cette année. Cette guitare acoustique Larrivée DV-40 en acajou (Mahogany), neuve, généreusement offerte par Larrivée Guitars, représente une occasion exceptionnelle d’acquérir un instrument haut de gamme fabriqué au Canada, reconnu pour sa richesse sonore, son équilibre et la qualité remarquable de sa fabrication. Les guitares Larrivée sont prisées par des musicien·ne·s professionnels à travers le monde pour leur clarté, leur projection et leur jouabilité. Le modèle DV-40 se distingue par sa grande polyvalence — aussi à l’aise sur scène, en studio ou dans un contexte acoustique intimiste. Caractéristiques : Dos et éclisses en acajou africain (Khaya) Table en épinette de Sitka (Colombie-Britannique) Barrage en épinette alpine européenne Touche et chevalet en ébène africain Que vous soyez musicien·ne passionné·e ou collectionneur·euse, il s’agit d’un instrument conçu pour inspirer et accompagner de nombreuses années de création. En misant sur cet article, vous investissez non seulement dans un instrument d’exception — vous soutenez également les Prix de musique folk canadienne ainsi que les artistes et la communauté qui font vivre cette musique. ✨ Instrument neuf 🇨🇦 Offert par Larrivée Guitars 💰 Valeur estimée : 3 599 $ CAD 📍 Ramassage à Calgary sur rendez-vous ou expédition au Canada (frais à la charge de l’acheteur)
Camino de Peter Coffman + tirages photographiques d’art
50 $
Enchère de départ
Un voyage poétique entre mots, musique et images Entrez dans une démarche profondément personnelle. Ce lot comprend un exemplaire de Camino de Peter Coffman — un ouvrage à la fois introspectif et visuellement saisissant, inspiré du chemin de Compostelle — accompagné d’une sélection de tirages photographiques d’art réalisés au fil du parcours. Bien plus qu’un livre, Camino est une méditation intime sur le voyage, l’amitié, la musique et le deuil. Créé en collaboration avec le regretté musicien canadien Oliver Schroer, ce projet retrace un cheminement à la fois extérieur et intérieur — dont l’écho persiste bien au-delà de la dernière page. À l’intérieur du livre : Des réflexions poétiques sur le pèlerinage et la transformation Une photographie saisissante en noir et blanc Un code de téléchargement donnant accès à des enregistrements inédits d’Oliver Schroer, composés et interprétés tout au long du Camino Ce lot comprend : Un exemplaire de Camino (couverture rigide) Une sélection de tirages de qualité galerie signés Peter Coffman, présentés à Montréal, Halifax et Kingston, et récompensés par un Independent Music Award (Best Album Photography) Décrite comme « envoûtante » et « un véritable trésor », cette œuvre offre une occasion rare de découvrir une collaboration artistique canadienne unique, à la croisée de la musique, de la littérature et des arts visuels. Idéal pour les amateurs de musique folk, de photographie et de récits qui explorent le sens profond du voyage. 📍 Ramassage à Calgary sur rendez-vous ou expédition au Canada (frais à la charge de l’acheteur)
Un voyage poétique entre mots, musique et images Entrez dans une démarche profondément personnelle. Ce lot comprend un exemplaire de Camino de Peter Coffman — un ouvrage à la fois introspectif et visuellement saisissant, inspiré du chemin de Compostelle — accompagné d’une sélection de tirages photographiques d’art réalisés au fil du parcours. Bien plus qu’un livre, Camino est une méditation intime sur le voyage, l’amitié, la musique et le deuil. Créé en collaboration avec le regretté musicien canadien Oliver Schroer, ce projet retrace un cheminement à la fois extérieur et intérieur — dont l’écho persiste bien au-delà de la dernière page. À l’intérieur du livre : Des réflexions poétiques sur le pèlerinage et la transformation Une photographie saisissante en noir et blanc Un code de téléchargement donnant accès à des enregistrements inédits d’Oliver Schroer, composés et interprétés tout au long du Camino Ce lot comprend : Un exemplaire de Camino (couverture rigide) Une sélection de tirages de qualité galerie signés Peter Coffman, présentés à Montréal, Halifax et Kingston, et récompensés par un Independent Music Award (Best Album Photography) Décrite comme « envoûtante » et « un véritable trésor », cette œuvre offre une occasion rare de découvrir une collaboration artistique canadienne unique, à la croisée de la musique, de la littérature et des arts visuels. Idéal pour les amateurs de musique folk, de photographie et de récits qui explorent le sens profond du voyage. 📍 Ramassage à Calgary sur rendez-vous ou expédition au Canada (frais à la charge de l’acheteur)
Collection Oliver Schroer — coffret de 7 albums sur CD
50 $
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Une plongée au cœur de l’héritage d’un artiste phare de la musique folk canadienne Cette collection réunit sept albums d’Oliver Schroer, l’un des violonistes et compositeurs les plus novateurs et influents du Canada. Bien plus qu’un interprète, Schroer était un véritable explorateur musical — mêlant les racines traditionnelles canadiennes à des influences jazz, balkaniques, scandinaves et issues des musiques du monde pour créer un langage sonore unique. Ce lot revêt une signification particulière au sein des Prix de musique folk canadienne : le Prix Oliver Schroer – Pushing the Boundaries porte son nom et rend hommage aux artistes qui, à son image, repoussent les limites de la musique folk. On y retrouve des enregistrements qui témoignent de toute l’étendue de son œuvre, des pièces intimistes en solo aux arrangements d’ensemble riches et élaborés — dont Hymns and Hers, récompensé par les PMFC après son décès. Que vous découvriez sa musique pour la première fois ou souhaitiez approfondir votre écoute, cette collection offre une occasion rare de parcourir l’univers d’un artiste dont l’influence continue de marquer la scène folk canadienne. Idéal pour les collectionneurs, les musicien·ne·s et les auditeur·rice·s attiré·e·s par une musique audacieuse et hors des sentiers battus. 📀 Comprend 7 CD d’Oliver Schroer 📍 Ramassage à Calgary sur rendez-vous ou expédition au Canada (frais à la charge de l’acheteur)
Une plongée au cœur de l’héritage d’un artiste phare de la musique folk canadienne Cette collection réunit sept albums d’Oliver Schroer, l’un des violonistes et compositeurs les plus novateurs et influents du Canada. Bien plus qu’un interprète, Schroer était un véritable explorateur musical — mêlant les racines traditionnelles canadiennes à des influences jazz, balkaniques, scandinaves et issues des musiques du monde pour créer un langage sonore unique. Ce lot revêt une signification particulière au sein des Prix de musique folk canadienne : le Prix Oliver Schroer – Pushing the Boundaries porte son nom et rend hommage aux artistes qui, à son image, repoussent les limites de la musique folk. On y retrouve des enregistrements qui témoignent de toute l’étendue de son œuvre, des pièces intimistes en solo aux arrangements d’ensemble riches et élaborés — dont Hymns and Hers, récompensé par les PMFC après son décès. Que vous découvriez sa musique pour la première fois ou souhaitiez approfondir votre écoute, cette collection offre une occasion rare de parcourir l’univers d’un artiste dont l’influence continue de marquer la scène folk canadienne. Idéal pour les collectionneurs, les musicien·ne·s et les auditeur·rice·s attiré·e·s par une musique audacieuse et hors des sentiers battus. 📀 Comprend 7 CD d’Oliver Schroer 📍 Ramassage à Calgary sur rendez-vous ou expédition au Canada (frais à la charge de l’acheteur)
Consultation en carrière musicale avec InTempo Musique
50 $
Enchère de départ
Stratégie, croissance et clarté pour la suite de votre parcours Faites passer votre projet musical au niveau supérieur grâce à une consultation individuelle offerte par InTempo Musique, une entreprise québécoise spécialisée en gérance et en accompagnement, qui soutient les artistes indépendant·e·s et les professionnel·le·s de la musique depuis 2016. Cette rencontre personnalisée s’adapte à votre réalité — que vous soyez en début de parcours ou déjà bien établi·e — et vous propose des conseils clairs et concrets pour faire avancer votre carrière. Forte d’une expertise ancrée dans les réalités actuelles de l’industrie musicale, l’équipe d’InTempo Musique peut vous accompagner sur des enjeux tels que : Le positionnement artistique et l’identité de marque La stratégie de sortie et la planification de carrière Les sources de revenus et le droit d’auteur La découvrabilité en ligne et la stratégie numérique La planification d’affaires et les sources de financement La production de spectacles et les stratégies de tournée Que vous prépariez un lancement, cherchiez à clarifier votre direction ou souhaitiez mieux comprendre les rouages de l’industrie, cette consultation vous offrira des outils concrets à appliquer immédiatement. ✨ Consultation offerte en français ou en anglais 💰 Valeur estimée : 150 $ + taxes 📍 Rencontre en ligne (détails à coordonner avec InTempo Musique) En misant sur cet article, vous investissez dans votre propre développement — tout en soutenant les Prix de musique folk canadienne et les artistes qui font vivre cette communauté.
Stratégie, croissance et clarté pour la suite de votre parcours Faites passer votre projet musical au niveau supérieur grâce à une consultation individuelle offerte par InTempo Musique, une entreprise québécoise spécialisée en gérance et en accompagnement, qui soutient les artistes indépendant·e·s et les professionnel·le·s de la musique depuis 2016. Cette rencontre personnalisée s’adapte à votre réalité — que vous soyez en début de parcours ou déjà bien établi·e — et vous propose des conseils clairs et concrets pour faire avancer votre carrière. Forte d’une expertise ancrée dans les réalités actuelles de l’industrie musicale, l’équipe d’InTempo Musique peut vous accompagner sur des enjeux tels que : Le positionnement artistique et l’identité de marque La stratégie de sortie et la planification de carrière Les sources de revenus et le droit d’auteur La découvrabilité en ligne et la stratégie numérique La planification d’affaires et les sources de financement La production de spectacles et les stratégies de tournée Que vous prépariez un lancement, cherchiez à clarifier votre direction ou souhaitiez mieux comprendre les rouages de l’industrie, cette consultation vous offrira des outils concrets à appliquer immédiatement. ✨ Consultation offerte en français ou en anglais 💰 Valeur estimée : 150 $ + taxes 📍 Rencontre en ligne (détails à coordonner avec InTempo Musique) En misant sur cet article, vous investissez dans votre propre développement — tout en soutenant les Prix de musique folk canadienne et les artistes qui font vivre cette communauté.
Un son professionnel, un ajustement digne du sur mesure • Fabriqué au Canada Améliorez votre son avec une paire de moniteurs intra-auriculaires Unity Dynamic de Plunge Audio — conçus pour les musicien·ne·s, les artistes de scène et les auditeur·rice·s exigeant·e·s en quête de clarté, de profondeur et d’une expérience d’écoute immersive. Fabriqués au Canada, ces moniteurs combinent un haut-parleur dynamique performant à la conception ouverte signature de Plunge Audio pour offrir des graves riches, des médiums précis et des aigus détaillés — que ce soit sur scène, en studio ou à la maison. Pensés pour le confort et la performance, les Unity Dynamic sont dotés d’une coque brevetée offrant un ajustement stable et comparable à du sur mesure, permettant une écoute plus précise tout en réduisant la fatigue et les bruits ambiants. Caractéristiques principales : Graves profonds et réactifs, avec un son clair et équilibré Image sonore ouverte et aérée pour une meilleure séparation Ajustement ergonomique pour un confort et une stabilité accrus Câble robuste à connecteur 2 broches assurant une transmission fiable Étui de transport inclus, avec plusieurs embouts pour un ajustement optimal Que vous soyez en performance ou en répétition, ces moniteurs offrent une expérience d’écoute professionnelle, fidèle et immersive. ✨ Comprend 2 moniteurs intra-auriculaires Unity Dynamic 🇨🇦 Fabriqués au Canada par Plunge Audio 💰 Valeur estimée : 379 $ chacun (758 $ au total) 📍 Ramassage à Calgary sur rendez-vous ou expédition au Canada (frais à la charge de l’acheteur)
Un son professionnel, un ajustement digne du sur mesure • Fabriqué au Canada Améliorez votre son avec une paire de moniteurs intra-auriculaires Unity Dynamic de Plunge Audio — conçus pour les musicien·ne·s, les artistes de scène et les auditeur·rice·s exigeant·e·s en quête de clarté, de profondeur et d’une expérience d’écoute immersive. Fabriqués au Canada, ces moniteurs combinent un haut-parleur dynamique performant à la conception ouverte signature de Plunge Audio pour offrir des graves riches, des médiums précis et des aigus détaillés — que ce soit sur scène, en studio ou à la maison. Pensés pour le confort et la performance, les Unity Dynamic sont dotés d’une coque brevetée offrant un ajustement stable et comparable à du sur mesure, permettant une écoute plus précise tout en réduisant la fatigue et les bruits ambiants. Caractéristiques principales : Graves profonds et réactifs, avec un son clair et équilibré Image sonore ouverte et aérée pour une meilleure séparation Ajustement ergonomique pour un confort et une stabilité accrus Câble robuste à connecteur 2 broches assurant une transmission fiable Étui de transport inclus, avec plusieurs embouts pour un ajustement optimal Que vous soyez en performance ou en répétition, ces moniteurs offrent une expérience d’écoute professionnelle, fidèle et immersive. ✨ Comprend 2 moniteurs intra-auriculaires Unity Dynamic 🇨🇦 Fabriqués au Canada par Plunge Audio 💰 Valeur estimée : 379 $ chacun (758 $ au total) 📍 Ramassage à Calgary sur rendez-vous ou expédition au Canada (frais à la charge de l’acheteur)
Rezacore Pro Series II — optimiseur sonore pour guitare acoustique
50 $
Enchère de départ
Améliorez instantanément le son de votre guitare — sans électronique Tirez le meilleur de votre guitare acoustique grâce au Rezacore Professional Series II de Sound Scientific — un dispositif innovant, fabriqué au Canada, conçu pour améliorer la clarté, la résonance et l’équilibre sonore de votre instrument. Ce module passif s’insère directement dans la rosace de votre guitare, sans câbles, sans piles et sans modification permanente. Il suffit de l’installer pour obtenir un son plus riche et mieux défini — que ce soit à la maison, en studio ou sur scène. Conçu pour les musicien·ne·s de tous niveaux, le Rezacore permet à votre instrument de gagner en profondeur, en équilibre et en réactivité, que vous jouiez en fingerstyle ou en accords. Principaux avantages : Améliore la clarté, le sustain et l’équilibre sonore Renforce la projection et la définition des notes Réduit les risques de larsen sans altérer le son naturel Installation rapide, sans outil et sans modification permanente Fabriqué à partir de bois sélectionnés de façon responsable Conception ajustable pour adapter le son à votre jeu Utilisé par des musicien·ne·s émergent·e·s comme par des professionnel·le·s, le Rezacore est une solution simple pour donner à votre guitare un son plus riche et plus abouti. ✨ Modèle Professional Series II 🇨🇦 Fabriqué au Canada par Sound Scientific 💰 Valeur estimée : 229 $ CAD et plus 📍 Ramassage à Calgary sur rendez-vous ou expédition au Canada (frais à la charge de l’acheteur)
Améliorez instantanément le son de votre guitare — sans électronique Tirez le meilleur de votre guitare acoustique grâce au Rezacore Professional Series II de Sound Scientific — un dispositif innovant, fabriqué au Canada, conçu pour améliorer la clarté, la résonance et l’équilibre sonore de votre instrument. Ce module passif s’insère directement dans la rosace de votre guitare, sans câbles, sans piles et sans modification permanente. Il suffit de l’installer pour obtenir un son plus riche et mieux défini — que ce soit à la maison, en studio ou sur scène. Conçu pour les musicien·ne·s de tous niveaux, le Rezacore permet à votre instrument de gagner en profondeur, en équilibre et en réactivité, que vous jouiez en fingerstyle ou en accords. Principaux avantages : Améliore la clarté, le sustain et l’équilibre sonore Renforce la projection et la définition des notes Réduit les risques de larsen sans altérer le son naturel Installation rapide, sans outil et sans modification permanente Fabriqué à partir de bois sélectionnés de façon responsable Conception ajustable pour adapter le son à votre jeu Utilisé par des musicien·ne·s émergent·e·s comme par des professionnel·le·s, le Rezacore est une solution simple pour donner à votre guitare un son plus riche et plus abouti. ✨ Modèle Professional Series II 🇨🇦 Fabriqué au Canada par Sound Scientific 💰 Valeur estimée : 229 $ CAD et plus 📍 Ramassage à Calgary sur rendez-vous ou expédition au Canada (frais à la charge de l’acheteur)
Stan Rogers: Songs of a Lifetime (signé par Ariel Rogers)
25 $
Enchère de départ
Une occasion unique pour les amateurs et amatrices de musique folk canadienne. Cet article comprend un exemplaire de Stan Rogers: Songs of a Lifetime, un recueil de chansons de 175 pages magnifiquement réalisé, célébrant l’un des artistes folk les plus marquants du Canada. Offert par Ariel Rogers, conjointe de Stan Rogers, cet exemplaire sera signé personnellement par Ariel, ce qui en fait une pièce à la fois précieuse et de collection, directement liée à l’héritage de Stan. À l’intérieur, vous trouverez : La musique, les paroles et les accords de toutes les chansons de Stan Les paroles complètes accompagnées de notes contextuelles Des réflexions offrant un éclairage sur l’écriture de Stan Rogers et son influence durable Cette collection rassemble des chansons qui ont marqué la musique folk canadienne à travers les générations — dont des classiques comme Northwest Passage et Barrett’s Privateers — et propose un regard approfondi sur les histoires qui les ont inspirées. Que vous soyez musicien·ne, auditeur·rice de longue date ou simplement attaché·e à l’héritage de la musique folk canadienne, il s’agit d’une pièce rare et personnelle à ajouter à votre collection. ✨ Signé par Ariel Rogers 📍 Ramassage à Calgary sur rendez-vous ou expédition au Canada (frais à la charge de l’acheteur)
Une occasion unique pour les amateurs et amatrices de musique folk canadienne. Cet article comprend un exemplaire de Stan Rogers: Songs of a Lifetime, un recueil de chansons de 175 pages magnifiquement réalisé, célébrant l’un des artistes folk les plus marquants du Canada. Offert par Ariel Rogers, conjointe de Stan Rogers, cet exemplaire sera signé personnellement par Ariel, ce qui en fait une pièce à la fois précieuse et de collection, directement liée à l’héritage de Stan. À l’intérieur, vous trouverez : La musique, les paroles et les accords de toutes les chansons de Stan Les paroles complètes accompagnées de notes contextuelles Des réflexions offrant un éclairage sur l’écriture de Stan Rogers et son influence durable Cette collection rassemble des chansons qui ont marqué la musique folk canadienne à travers les générations — dont des classiques comme Northwest Passage et Barrett’s Privateers — et propose un regard approfondi sur les histoires qui les ont inspirées. Que vous soyez musicien·ne, auditeur·rice de longue date ou simplement attaché·e à l’héritage de la musique folk canadienne, il s’agit d’une pièce rare et personnelle à ajouter à votre collection. ✨ Signé par Ariel Rogers 📍 Ramassage à Calgary sur rendez-vous ou expédition au Canada (frais à la charge de l’acheteur)
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