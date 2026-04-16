La Chapelle - Boutique

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À propos de cet événement

Chalet 2026

1200 14e Avenue

Val-Morin, QC J0T 2R0, Canada

Billet ados prévente : jusqu'au 21.06.2026 (Sans transport)
175 $
Disponible jusqu'au 22 juin

Un rabais peut être accordé aux familles inscrivant deux enfants ou plus — n’hésitez pas à nous contacter pour en profiter ! /!\ Aucun remboursement sauf raison médicale justifiée /!\ Lors de votre paiement le site vous proposera de faire un don à Zeffy, choisissez l’option autre et indiquez 0.

Billet Moniteurs
175 $

Billet réservé aux moniteurs de Treize10huit

Billet ados FIN LE 20 JUILLET(Sans transport)
185 $

Un rabais peut être accordé aux familles inscrivant deux enfants ou plus — n’hésitez pas à nous contacter pour en profiter ! /!\ Aucun remboursement sauf raison médicale justifiée /!\ Lors de votre paiement le site vous proposera de faire un don à Zeffy, choisissez l’option autre et indiquez 0.

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