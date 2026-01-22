AÉSBUM

Organisé par

AÉSBUM

À propos de cet événement

Chalet Biomed 2026!

1400 Chem. Spotz

Wentworth-Nord, QC J0T 1Y0, Canada

Billet vague 1
150 $

Comprend : PLACE DANS UN LIT (lit simple et double) pour deux nuitées, le transport, 5 repas et toutes les activités organisées durant la fin de semaine. BILLET RÉSERVÉ POUR LES ÉTUDIANTS EN BIOMED.

Billet vague 1
150 $

Comprend : PLACE SUR LE DIVANT pour deux nuitées, le transport, 5 repas et toutes les activités organisées durant la fin de semaine. BILLET RÉSERVÉ POUR LES ÉTUDIANTS EN BIOMED.

Billet vague 2
150 $

Comprend : CE BILLET N'ACCORDE PAS DE PLACE DANS UN LIT (matelas de sol obligatoire), deux nuitées, le transport, 5 repas et toutes les activités organisées durant la fin de semaine. BILLET RÉSERVÉ POUR LES ÉTUDIANTS EN BIOMED.

