Centre de pédiatrie sociale en communauté - Les petits bonheurs

Organisé par

Centre de pédiatrie sociale en communauté - Les petits bonheurs

À propos de cet événement

Challenge 54 - Édition 2026

2164 Boulevard Saint-Joseph O

Saint-Majorique, QC J2B 8A8

Admission générale - 1 joueur
325 $

Valide pour une inscription au Challenge 54 - 2026

Inclus : Tous les repas de la journée, 3 consommations, un polo, une casquette et d'autres surprises.

Admission générale - Foursome - 4 joueurs
1 300 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Valide pour une inscription au Challenge 54 - 2026

Inclusions par joueur : Tous les repas de la journée, 3 consommations, un polo, une casquette et d'autres surprises.

Commandite
5 000 $
Commandite
3 500 $
Commandite
2 800 $
Commandite
2 500 $
Commandite
1 500 $
Commandite
1 200 $
Commandite
1 000 $
Commandite
500 $
Commandite
375 $
Hoodie officiel Challenge 54
45 $

Tous les profits seront remis aux Petits Bonheurs

T-Shirt Challenge 54
30 $

Tous les profits seront remis aux Petits Bonheurs

Ajouter un don pour Centre de pédiatrie sociale en communauté - Les petits bonheurs

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!