Challenge 54 - Édition 2026

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À propos de cet événement
Valide pour une inscription au Challenge 54 - 2026
Inclus : Tous les repas de la journée, 3 consommations, un polo, une casquette et d'autres surprises.
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Inclusions par joueur : Tous les repas de la journée, 3 consommations, un polo, une casquette et d'autres surprises.
Tous les profits seront remis aux Petits Bonheurs
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