CHALLENGE DE CURLING DESJARDINS

Organisé par

CHALLENGE DE CURLING DESJARDINS

À propos de cet événement

Challenge Desjardins 2026 - FÉMININ

162 Rue Lapointe

Clermont, QC G4A 1J4, Canada

PRÉVENTE A - FÉMININ - JEUDI 18h30
550 $

Billet offert en prévente en exclusivité aux membres du club Nairn. Groupe A.

PRÉVENTE B - FÉMININ- JEUDI 21h00
550 $

Billet offert en prévente en exclusivité aux membres du club Nairn. Groupe B.

PRÉVENTE C - FÉMININ - VENDREDI 16h00
550 $

Billet offert en prévente en exclusivité aux membres du club Nairn. Groupe C.

PRÉVENTE D - FÉMININ - VENDREDI 13h30
550 $

Billet offert en prévente en exclusivité aux membres du club Nairn. Groupe D.

FÉMININ - JEUDI SOIR
550 $

Billets disponibles après la période de prévente.

Votre heure de départ sera 18h30 ou 21h00.

FÉMININ - VENDREDI PM
550 $

Billets disponibles après la période de prévente.

Votre heure de départ sera 13h30 ou 16h00.

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