CHALLENGE DE CURLING DESJARDINS

Organisé par

CHALLENGE DE CURLING DESJARDINS

À propos de cet événement

Challenge Desjardins 2026 - OUVERT

162 Rue Lapointe

Clermont, QC G4A 1J4, Canada

OUVERT - JEUDI 16h00
540 $
OUVERT - VENDREDI SOIR
540 $

Votre heure de départ sera 18h30 ou 21h00.

OUVERT - JEUDI 21h00
540 $
OUVERT - VENDREDI AM
540 $

Votre heure de départ sera 8h30 ou 11h00.

OUVERT - VENDREDI 13h30
540 $
PRÉVENTE - OUVERT - JEUDI 16h00
540 $

Billets offerts en prévente en exclusivité aux membres du club Nairn.

PRÉVENTE - OUVERT - JEUDI 21h30
540 $

Billet offert en prévente en exclusivité aux membres du club Nairn.

PRÉVENTE - OUVERT - VENDREDI 8h30
540 $

Billet offert en prévente en exclusivité aux membres du club Nairn.

PRÉVENTE - OUVERT - VENDREDI 13h30
540 $

Billet offert en prévente en exclusivité aux membres du club Nairn.

PRÉVENTE - OUVERT - VENDREDI 21h00
540 $

Billet offert en prévente en exclusivité aux membres du club Nairn.

PRÉVENTE - OUVERT - VENDREDI 18h30
540 $

Billet offert en prévente en exclusivité aux membres du club Nairn.

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