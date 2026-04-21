CHALLENGE DE CURLING DESJARDINS

Organisé par

CHALLENGE DE CURLING DESJARDINS

À propos de cet événement

Challenge Desjardins 2026 - SÉNIOR

162 Rue Lapointe

Clermont, QC G4A 1J4, Canada

SÉNIOR - JEUDI SOIR
540 $

Votre heure de départ sera 18h30 ou 21h00.

SÉNIOR - VENDREDI 11h00
540 $
SÉNIOR - VENDREDI 18h30
540 $
PRÉVENTE A - SÉNIOR - JEUDI 18h30
540 $

Billet offert en prévente en exclusivité aux membres du club Nairn. Groupe A.

PRÉVENTE B - SÉNIOR - JEUDI 18h30
540 $

Billet offert en prévente en exclusivité aux membres du club Nairn. Groupe B.

PRÉVENTE C - SÉNIOR - JEUDI 21h00
540 $

Billet offert en prévente en exclusivité aux membres du club Nairn. Groupe C.

PRÉVENTE D - SÉNIOR - VENDREDI 18h30
540 $

Billet offert en prévente en exclusivité aux membres du club Nairn. Groupe D.

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