Challenge du Repère au profit des Petites bedaines pleines

Organisé par
À propos de cet événement
Un défi hybride de 4 km de course et d’exercices fonctionnels, à réaliser en duo ou en solo
Le défi hybride accompagné d’une séance de mobilité et de pilates au sol offerte par
Welbi Pilates afin de favoriser le mouvement conscient et la récupération
L’édition finale du Challenge du Repère combinant défi hybride et séance de mobilité
avec Welbi Pilates pour terminer la série en force
Vis l’expérience complète du Challenge du Repère.
Cette inscription te donne accès aux 3 événements de la série 2026 à un tarif
préférentiel de 60 $.
Ce plan comprend :
• Remerciement sur les réseaux sociaux
• Mention durant l’événement
• 1 billet inclus pour l’événement
Ce plan comprend :
• Présence sur les chandails officiels de l’événement ainsi ceux des bénévoles
• Remerciement sur les réseaux sociaux
• Mention durant l’événement
• 2 billets inclus pour l’événement
Ce plan comprend :
• Logo affiché aux stations d’exercices
• Présence importante dans les communications et réseaux sociaux
• Possibilité d’affichage sur le site de l’événement
• Présence sur les chandails officiels de l’événement et sur ceux des bénévoles
• Remerciement sur les réseaux sociaux
• Mention spéciale durant l’événement
• 2 billets inclus pour l’événement
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