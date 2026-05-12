Partage

Organisé par

Partage

À propos de cet événement

Challenge du Repère au profit des Petites bedaines pleines

10 Rue Radisson

Candiac, QC J5R 3X8, Canada

Événement #1 - 13 juin 2026 Course hybride
25 $

Un défi hybride de 4 km de course et d’exercices fonctionnels, à réaliser en duo ou en solo

Événement #2 - 15 août 2026 Course hybride & Pilates au sol
25 $

Le défi hybride accompagné d’une séance de mobilité et de pilates au sol offerte par

Welbi Pilates afin de favoriser le mouvement conscient et la récupération

Événement #3 - 19 sept 2026 Course hybride & Pilates au sol
25 $

L’édition finale du Challenge du Repère combinant défi hybride et séance de mobilité

avec Welbi Pilates pour terminer la série en force

Forfait 3 courses - 13 juin, 15 août et 19 septembre
60 $

Vis l’expérience complète du Challenge du Repère.

Cette inscription te donne accès aux 3 événements de la série 2026 à un tarif

préférentiel de 60 $.

Partenaire de l’événement - Bronze
250 $

Ce plan comprend :

• Remerciement sur les réseaux sociaux

• Mention durant l’événement

• 1 billet inclus pour l’événement

Partenaire de l’événement - Argent
500 $

Ce plan comprend :

• Présence sur les chandails officiels de l’événement ainsi ceux des bénévoles

• Remerciement sur les réseaux sociaux

• Mention durant l’événement

• 2 billets inclus pour l’événement

Partenaire de l’événement - Or
1 000 $

Ce plan comprend :

• Logo affiché aux stations d’exercices

• Présence importante dans les communications et réseaux sociaux

• Possibilité d’affichage sur le site de l’événement

• Présence sur les chandails officiels de l’événement et sur ceux des bénévoles

• Remerciement sur les réseaux sociaux

• Mention spéciale durant l’événement

• 2 billets inclus pour l’événement

Ajouter l'achat d'un chandail officiel
25 $
Ajouter un don pour Partage

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!