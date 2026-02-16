Champagne et Poutine 2026

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À propos de cet événement
Champagne, bar et poutine à volonté
8 billets
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4 billets inclus
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2 billets inclus
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