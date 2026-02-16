Fondation Rock-Guertin

Organisé par

Fondation Rock-Guertin

À propos de cet événement

Champagne et Poutine 2026

1061 Rue de Cherbourg

Sherbrooke, QC J1K 1H2, Canada

Admission générale
250 $

Champagne, bar et poutine à volonté

Commandite corporative à 10 000$ et plus
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

8 billets

Exclusivité d'une cathégorie

Projection de votre logo sur l'écran

Mention au micro lors de la soirée

Logo dans le rapport annuel d'activités

Réseaux sociaux avec logo et hyperlien

Commandite corporative à 5000$
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

4 billets inclus

Projection de votre logo à l'écran 50%

Mention au micro lors de la soirée

Logo dans le rapport annuel d'activités

Réseaux sociaux avec logo et hyperlien

Commandite corporative à 3000$
3 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

2 billets inclus

Projection de votre logo à l'écran 25%

Réseaux sociaux avec logo

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