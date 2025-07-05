L'utilisation de la carte est limitée à 300$ par transaction, il est donc nécessaire d'effectuer plusieurs paiements si votre montant dépasse cette limite.
De plus, nous vous suggérons d’ajouter un petit montant entre 1$ et 5$ lors de votre paiement. Chaque contribution, même minime, aide à maintenir cette plateforme gratuite et à améliorer le service.
Merci d’avance pour votre soutien et votre générosité! 🙏❤️
L'utilisation de la carte est limitée à 300$ par transaction, il est donc nécessaire d'effectuer plusieurs paiements si votre montant dépasse cette limite.
De plus, nous vous suggérons d’ajouter un petit montant entre 1$ et 5$ lors de votre paiement. Chaque contribution, même minime, aide à maintenir cette plateforme gratuite et à améliorer le service.
Merci d’avance pour votre soutien et votre générosité! 🙏❤️
Paiement complet - joueur (26 juin au 6 juillet)
CA$2,875
CARTE DÉBIT SEULEMENT
Équipe : Master 35, Legends 45, Homme Open
Paiement complet moins le 500$ donné initialement
CARTE DÉBIT SEULEMENT
Équipe : Master 35, Legends 45, Homme Open
Paiement complet moins le 500$ donné initialement
Paiement complet - Accompagnateur (26 juin au 6 juillet)
CA$2,575
CARTE DÉBIT SEULEMENT
Paiement complet moins le 500$ donné initialement
CARTE DÉBIT SEULEMENT
Paiement complet moins le 500$ donné initialement
Paiement complet - joueur (26 juin au 7 juillet)
CA$2,950
CARTE DÉBIT SEULEMENT
Équipe U19, U21 , Femme Open
Paiement complet moins le 500$ donné initialement
CARTE DÉBIT SEULEMENT
Équipe U19, U21 , Femme Open
Paiement complet moins le 500$ donné initialement
Paiement complet - Accompagnateur (26 juin au 7 juillet)
CA$2,650
CARTE DÉBIT SEULEMENT
Équipe U19, U21 , Fille open
Paiement complet moins le 500$ donné initialement
CARTE DÉBIT SEULEMENT
Équipe U19, U21 , Fille open
Paiement complet moins le 500$ donné initialement