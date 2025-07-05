Championship – Slovakia (June 28 - July 5, 2025)

Registration Deposit item
Registration Deposit
CA$500
Dépôt d'inscription - carte de crédit item
Dépôt d'inscription - carte de crédit
CA$250
L'utilisation de la carte est limitée à 300$ par transaction, il est donc nécessaire d'effectuer plusieurs paiements si votre montant dépasse cette limite. De plus, nous vous suggérons d’ajouter un petit montant entre 1$ et 5$ lors de votre paiement. Chaque contribution, même minime, aide à maintenir cette plateforme gratuite et à améliorer le service. Merci d’avance pour votre soutien et votre générosité! 🙏❤️
Paiement complet - joueur (26 juin au 6 juillet)
CA$2,875
CARTE DÉBIT SEULEMENT Équipe : Master 35, Legends 45, Homme Open Paiement complet moins le 500$ donné initialement
Paiement complet - Accompagnateur (26 juin au 6 juillet)
CA$2,575
CARTE DÉBIT SEULEMENT Paiement complet moins le 500$ donné initialement
Paiement complet - joueur (26 juin au 7 juillet)
CA$2,950
CARTE DÉBIT SEULEMENT Équipe U19, U21 , Femme Open Paiement complet moins le 500$ donné initialement
Paiement complet - Accompagnateur (26 juin au 7 juillet)
CA$2,650
CARTE DÉBIT SEULEMENT Équipe U19, U21 , Fille open Paiement complet moins le 500$ donné initialement
100 - par carte de crédit
CA$100
10 - par carte de crédit
CA$10
5 - par carte de crédit
CA$5

common:zeffyTipDisclaimerTicketing