Championnat_canadien

🏆 Tournoi : 30-31 août a Toronto 📍 Départ : vendredi 29 août en avant-midi (vers midi) 📆 Camp d'entraînement 1️⃣ semaine du 18 août mardi- jeudi 7h-8h30 et 2️⃣ semaine du 25 août lundi-mardi-mercredi-jeudi 13-16h Plage Celtique ✅ Hébergement avec possibilité de cuisiner (2 nuits) ✅ Transport ✅ Camp d’entraînement et Coaching au tournoi ✅ Gestion et frais d’inscription au tournoi

