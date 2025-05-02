Championnat_canadien

🏆 Tournoi : 30-31 août a Toronto
📍 Départ : vendredi 29 août en avant-midi (vers midi)
📆 Camp d'entraînement 1️⃣ semaine du 18 août mardi- jeudi 7h-8h30 et 2️⃣ semaine du 25 août lundi-mardi-mercredi-jeudi 13-16h Plage Celtique
✅ Hébergement avec possibilité de cuisiner (2 nuits)
✅ Transport
✅ Camp d’entraînement et Coaching au tournoi
✅ Gestion et frais d’inscription au tournoi
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!