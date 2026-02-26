Centre de Prière l'Alliance Inc

Organisé par

Centre de Prière l'Alliance Inc

À propos de cet événement

Chandail Femme Debout

626 Rue Notre Dame E

Trois-Rivières, QC G8T 4G9, Canada

T-shirt small
25 $

Chandail à manche courte en polyester.

Prendre une grandeur de plus que votre taille habituelle

T-shirt medium
25 $

Chandail à manche courte en polyester.

Prendre une grandeur de plus que votre taille habituelle

T-shirt large
25 $

Chandail à manche courte en polyester.

Prendre une grandeur de plus que votre taille habituelle

T-shirt X-large
25 $

Chandail à manche courte en polyester.

Prendre une grandeur de plus que votre taille habituelle

T-shirt 2X-large
25 $

Chandail à manche courte en polyester.

Prendre une grandeur de plus que votre taille habituelle

T-shirt 3X-large
25 $

Chandail à manche courte en polyester.

Prendre une grandeur de plus que votre taille habituelle

T-shirt 4X-large
25 $

Chandail à manche courte en polyester.

Prendre une grandeur de plus que votre taille habituelle

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!