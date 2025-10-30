Chandails personnalisés Scouts de Sainte-Julie

Offert par
À propos de cette boutique
Confectionnés dans une fibre de polyester de type “Dryfit”, ces vêtements se distinguent par leur confort, leur légèreté et leur durabilité, parfaits autant pour les activités scoutes que pour le quotidien.
Confectionnés dans une fibre de polyester de type “Dryfit”, ces vêtements se distinguent par leur confort, leur légèreté et leur durabilité, parfaits autant pour les activités scoutes que pour le quotidien.
Article réservé aux jeunes (éclaireurs 3e année et Pionniers) et adultes totémisés.
30$ incluant le dessin personnalisé du Totem par une artiste
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!