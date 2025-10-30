GROUPE SCOUT DE SAINTE-JULIE (DISTRICT DE ST-JEAN) INC.

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Chandails personnalisés Scouts de Sainte-Julie

T-shirt item
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T-shirt
23 $

Confectionnés dans une fibre de polyester de type “Dryfit”, ces vêtements se distinguent par leur confort, leur légèreté et leur durabilité, parfaits autant pour les activités scoutes que pour le quotidien.

Hoodies item
Hoodies item
Hoodies item
Hoodies
40 $

Confectionnés dans une fibre de polyester de type “Dryfit”, ces vêtements se distinguent par leur confort, leur légèreté et leur durabilité, parfaits autant pour les activités scoutes que pour le quotidien.

Hoodie- Totem item
Hoodie- Totem item
Hoodie- Totem item
Hoodie- Totem
70 $

Article réservé aux jeunes (éclaireurs 3e année et Pionniers) et adultes totémisés.


30$ incluant le dessin personnalisé du Totem par une artiste

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