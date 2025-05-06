Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke

Changez la donne

Bouleau
10 $

Recevez une carte de semences de fleurs.

Saule
25 $

Recevez une carte de semences de fleurs et 1 abonnement annuel pour 1 adulte.

Peuplier
50 $

Recevez une carte de semences de fleurs, 1 bon de réduction de 5$ pour tout achat de 20$ ou plus dans la boutique du Musée, et 1 entrée familiale.

Pin
75 $

Recevez une carte de semences de fleurs, 2 bons de réduction de 5$ pour tout achat de 20$ ou plus dans la boutique du Musée, et 1 abonnement annuel familial.

Orme
100 $

Recevez une carte de semences de fleurs, 3 bons de réduction de 5$ pour tout achat de 20$ ou plus dans la boutique du Musée, et 1 abonnement annuel pour 1 adulte.

Frêne
250 $

Recevez une carte de semences de fleurs, 5 bons de réduction de 5$ pour tout achat de 20$ ou plus dans la boutique du Musée, 1 abonnement annuel familial et une invitation à la dernière de Terra Mutantès.

Chêne
500 $

Recevez une carte de semences de fleurs, 6 bons de réduction de 5$ pour tout achat de 20$ ou plus dans la boutique du Musée, 1 abonnement familial pour deux ans et une invitation à la première de la nouvelle exposition.

Érable
1 000 $

Recevez une carte de semences de fleurs, 9 bons de réduction de 5$ pour tout achat de 20$ ou plus dans la boutique du Musée, 1 abonnement à vie*, une invitation à la première de la nouvelle exposition et une visite des coulisses du Musée. * abonnement à vie individuel ou familial (2 enfants jusqu'à 18 ans)

