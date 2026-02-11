Chants de Marins 2026

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À propos de cet événement
Taxes incluses. Accès aux deux soirs de spectacles (vendredi 14 août et samedi 15 août).
Taxes incluses. Accès aux deux soirs de spectacles (vendredi 14 août et samedi 15 août). Inclus le repas moules et frites du samedi 15 août.
Taxes incluses. Accès à un soir de spectacle (vendredi 14 août).
Artistes invités : Cap'n Spoonbill & The Hoiho, Before the Mast et Brise-Glace.
Taxes incluses. Accès à un soir de spectacle (vendredi 14 août). Inclus le repas moules et frites du samedi 15 août. Artistes invités : Brise-glace, Before the mast, Cap'n Spoonbill & The Hoiho, Capitaine Salaud et Steamship Alice.
Taxes incluses. Accès à un soir de spectacle (vendredi 14 août). Artistes invités : Cap'n Spoonbill & The Hoiho, Capitaine Salaud et Steamship Alice.
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