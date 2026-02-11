Fête des Chants de Marins

Organisé par

Fête des Chants de Marins

À propos de cet événement

Chants de Marins 2026

260 Rue Caron

Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0, Canada

Passeport 2 jours
70 $

Taxes incluses. Accès aux deux soirs de spectacles (vendredi 14 août et samedi 15 août).

Passeport 2 jours + Souper moules et frites
95 $

Taxes incluses. Accès aux deux soirs de spectacles (vendredi 14 août et samedi 15 août). Inclus le repas moules et frites du samedi 15 août.

Spectacle (19h30) - Vendredi 14 août
40 $

Taxes incluses. Accès à un soir de spectacle (vendredi 14 août).

Artistes invités : Cap'n Spoonbill & The Hoiho, Before the Mast et Brise-Glace.

Souper (18h) + spectacle (20h) - Samedi 15 août
65 $

Taxes incluses. Accès à un soir de spectacle (vendredi 14 août). Inclus le repas moules et frites du samedi 15 août. Artistes invités : Brise-glace, Before the mast, Cap'n Spoonbill & The Hoiho, Capitaine Salaud et Steamship Alice.

Spectacle - Samedi 15 août (20h)
40 $

Taxes incluses. Accès à un soir de spectacle (vendredi 14 août). Artistes invités : Cap'n Spoonbill & The Hoiho, Capitaine Salaud et Steamship Alice.

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