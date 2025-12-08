Chasse à l'As de coeur 2025-26 - Tirage du 16 décembre

Organisé par
À propos de cette tombola
Une chance de gagner 20% des ventes de la semaine et de choisir une enveloppe qui pourrait contenir l'As de Coeur et gagner le gros lot.
Le billet est valide pour un seul tirage, en lien avec la période d’achat.
3 chances de gagner 20% des ventes de la semaine et de choisir une enveloppe qui pourrait contenir l'As de Coeur et gagner le gros lot.
10 chances de gagner 20% des ventes de la semaine et de choisir une enveloppe qui pourrait contenir l'As de Coeur et gagner le gros lot.
50 chances de gagner 20% des ventes de la semaine et de choisir une enveloppe qui pourrait contenir l'As de Coeur et gagner le gros lot.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!