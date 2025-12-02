Fondation Externat Saint-Jean-Eudes

À propos de cette tombola

Chasse à l'As de coeur 2025-26 - Tirage du 9 décembre

1 billet
5 $

Une chance de gagner 20% des ventes de la semaine et de choisir une enveloppe qui pourrait contenir l'As de Coeur et gagner le gros lot.
Le billet est valide pour un seul tirage, en lien avec la période d’achat.

3 billets
10 $
Cela inclut 3 billets

3 chances de gagner 20% des ventes de la semaine et de choisir une enveloppe qui pourrait contenir l'As de Coeur et gagner le gros lot.
Les billets sont valides pour un seul tirage, en lien avec la période d’achat.

10 billets
20 $
Cela inclut 10 billets

10 chances de gagner 20% des ventes de la semaine et de choisir une enveloppe qui pourrait contenir l'As de Coeur et gagner le gros lot.
Les billets sont valides pour un seul tirage, en lien avec la période d’achat.

50 billets
50 $
Cela inclut 50 billets

50 chances de gagner 20% des ventes de la semaine et de choisir une enveloppe qui pourrait contenir l'As de Coeur et gagner le gros lot.
Les billets sont valides pour un seul tirage, en lien avec la période d’achat.

