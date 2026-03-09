Chasse aux cocos de St-Étienne - 4e edition (2026)

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À propos de cette tombola
🥚Le premier coco trouvé dans le boisé ! Une petite participation… mais peut-être une grande surprise.
🧺On commence à remplir son panier avec quelques cocos de plus… et plus de chances de repartir avec 50 % de la cagnotte !
🐣 Une belle récolte comme après une grande chasse aux cocos !
Vos chances commencent sérieusement à grimper.
🐰 Le panier le plus rempli de la gang ! Plus de billets = plus de chances de gagner le moitié-moitié et les lots surprises
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