Parade de noël de St-Étienne

Organisé par

Parade de noël de St-Étienne

À propos de cette tombola

Chasse aux cocos de St-Étienne - 4e edition (2026)

1 billet pour le moitié-moitié - Le Petit Coco
2 $

🥚Le premier coco trouvé dans le boisé ! Une petite participation… mais peut-être une grande surprise.

3 billets pour le moitié-moitié - Le Panier du Lapin
5 $
Cela inclut 3 billets

🧺On commence à remplir son panier avec quelques cocos de plus… et plus de chances de repartir avec 50 % de la cagnotte !

8 billets pour le moitié-moitié - La Récolte de Cocos
10 $
Cela inclut 8 billets

🐣 Une belle récolte comme après une grande chasse aux cocos !
Vos chances commencent sérieusement à grimper.

20 billets pour le moitié-moitié - Le Grand Panier du Lapin
20 $
Cela inclut 20 billets

🐰 Le panier le plus rempli de la gang ! Plus de billets = plus de chances de gagner le moitié-moitié et les lots surprises

Ajouter un don pour Parade de noël de St-Étienne

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!