Chat’cun son toit

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À propos de cette tombola

Chat'cun sa moitié Avril 2026

Chat'cun sa moitié
5 $

1 billet Chat'cun sa moitié pour 5$ /Chat'cun son toît/ Licence No L-02656 Le tirage aura lieu le 20 avril 2026 à 20hrs en direct sur la page Facebook de Chat'cun son toît
Les règles de participation et de fonctionnement sont disponibles sur la page de Chat'cun son toît

Chat'cun sa moitié
10 $
Cela inclut 3 billets

3 billets Chat'cun sa moitié pour 10$ /Chat'cun son toît/ Licence No L-02656 Le tirage aura lieu le 20 avril 2026 à 20hrs en direct sur la page Facebook de Chat'cun son toît
Les règles de participation et de fonctionnement sont disponibles sur la page de Chat'cun son toît

Chat'cun sa moitié
20 $
Cela inclut 7 billets

7 billets Chat'cun sa moitié pour 20$ /Chat'cun son toît/ Licence No L-02656 Le tirage aura lieu le 20 avril 2026 à 20hrs en direct sur la page Facebook de Chat'cun son toît Les règles de participation et de fonctionnement sont disponibles sur la page de Chat'cun son toît

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