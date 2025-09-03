Chemins d’exercices avec le Journal créatif (Virtuel)

Les outils du Journal créatif au service des Exercices spirituels ignatiens

Cette démarche propose d’explorer sa quête spirituelle par une heureuse combinaison des Exercices ignatiens et de la créativité : écriture, dessin, collage.

Aucune expérience artistique requise.



Animation : Louise Filiatrault

Dates : Une série de 8 rencontres de groupe tous les quinze jours, les jeudis matin, à partir du 11 septembre, de 9 h 30 à 12 h.

3 rencontres d’accompagnement individuel d’environ une heure (horaire personnalisé)

Lieu : Virtuel

Frais : 350 $