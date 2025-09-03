Centre de spiritualité Manrèse

Offert par

Centre de spiritualité Manrèse

Chemins d’exercices avec le Journal créatif (Virtuel)

Chemins d’exercices avec le Journal créatif (Virtuel) item
Chemins d’exercices avec le Journal créatif (Virtuel)
350 $

Les outils du Journal créatif au service des Exercices spirituels ignatiens

Cette démarche propose d’explorer sa quête spirituelle par une heureuse combinaison des Exercices ignatiens et de la créativité : écriture, dessin, collage.

Aucune expérience artistique requise.

Animation : Louise Filiatrault
Dates : Une série de 8 rencontres de groupe tous les quinze jours, les jeudis matin, à partir du 11 septembre, de 9 h 30 à 12 h.
3 rencontres d’accompagnement individuel d’environ une heure (horaire personnalisé)
Lieu : Virtuel
Frais : 350 $

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!