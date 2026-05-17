Association des Vietnamiens Québécois

Organisé par

Association des Vietnamiens Québécois

À propos de cet événement

Chợ Đêm MTL 2026

1049 R. de la Commune O

Montréal, QC H3C, Canada

1 BILLET - RÉGULIER
5 $

Achetez votre billet en ligne dès maintenant ! Le prix sera de 7 $ à l’entrée. Ce billet vous garantit l’accès au festival Chợ Đêm MTL pour une journée.


Vous pouvez présenter ce billet les 16, 17, 18 ou 19 juillet 2026.


*Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes en fauteuil roulant et les festivaliers vêtus d’un « ao dai ». Aucun remboursement.*

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