Chợ Đêm MTL 2026

Achetez votre billet en ligne dès maintenant ! Le prix sera de 7 $ à l’entrée. Ce billet vous garantit l’accès au festival Chợ Đêm MTL pour une journée.





Vous pouvez présenter ce billet les 16, 17, 18 ou 19 juillet 2026.





*Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes en fauteuil roulant et les festivaliers vêtus d’un « ao dai ». Aucun remboursement.*