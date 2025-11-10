Chocolat Favoris - Campagne de financement

Offrez-vous un mélange irrésistible de chocolat au lait et de chocolat noir, parfait à partager (ou pas !).
Contenu :
Prix d’achat : 160 $
Valeur de vente suggérée : 200 $
Profit du patineur : 40 $
Chaque patineur conserve 40 $ de profit, ce qui permet de rembourser les frais de participation à la campagne de financement facturés lors de l’inscription à Patinage des Mille-Îles.
En vendant une boîte complète, votre coût initial est donc entièrement récupéré !
Offrez-vous un mélange irrésistible de chocolat au lait et de chocolat noir, parfait à partager (ou pas !).
Contenu :
Prix d’achat : 80 $
Valeur de vente suggérée : 100 $
Profit du patineur : 20 $
Chaque patineur conserve 20 $ de profit, ce qui permet de rembourser une partie des frais de participation à la campagne de financement facturés lors de l’inscription à Patinage des Mille-Îles.
En vendant 2 boîtes de 20 barres, votre coût initial est donc entièrement récupéré !
Offrez-vous un mélange irrésistible de chocolat au lait et de chocolat noir, parfait à partager (ou pas !).
Contenu :
Prix d’achat : 40 $
Valeur de vente suggérée : 50 $
Profit du patineur : 10 $
Chaque patineur conserve 10 $ de profit, ce qui permet de rembourser une partie des frais de participation à la campagne de financement facturés lors de l’inscription à Patinage des Mille-Îles.
