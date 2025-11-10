Chocolat Favoris - Campagne de financement

Offrez-vous un mélange irrésistible de chocolat au lait et de chocolat noir, parfait à partager (ou pas !).

Contenu :

30 barres de chocolat au lait

10 barres de chocolat noir

Prix d’achat : 160 $

Valeur de vente suggérée : 200 $

Profit du patineur : 40 $

Chaque patineur conserve 40 $ de profit, ce qui permet de rembourser les frais de participation à la campagne de financement facturés lors de l’inscription à Patinage des Mille-Îles.

En vendant une boîte complète, votre coût initial est donc entièrement récupéré !