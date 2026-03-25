Choix de commandites 2026 - Dans l'œil du Gala - Relève entrepreneuriale 2026

Logo affiché sur les écrans

Publicité de l’entreprise dans le programme de la soirée

Publication sur les médias sociaux avec logo

Remerciement au micro

Bannière corporative affichée dans la salle

Remise d’une bourse d’excellence sur scène

Possibilité d’allocution sur scène

Possibilité d’animer un atelier de formation avec les jeunes Possibilité d’offrir un prix pour le tirage

Possibilité d’offrir des items promotionnels

Possibilité de diffuser des offres de stage

8 billets gratuits

Un reçu fiscal sera émis par JA Québec au nom de votre entreprise.