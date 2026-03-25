JA Québec

Organisé par

JA Québec

À propos de cet événement

Choix de commandites 2026 - Dans l'œil du Gala - Relève entrepreneuriale 2026

1050 Rue De la Gauchetière O

Montréal, QC H3B 4C9, Canada

COCARDES & PORTE-NOMS
3 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Item porté par tous les invités

Logo affiché sur les écrans pendant la soirée

Possibilité de lanières personnalisées (fournies par le partenaire)

2 billets inclus

Un reçu fiscal sera émis par JA Québec au nom de votre entreprise.

CABINE PHOTO
3 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Photos souvenirs offertes aux jeunes (formats imprimé et numérique)

Logo affiché sur les photos Bannière corporative affichée près de la cabine photo

Logo affiché sur les écrans pendant la soirée

2 billets inclus

Un reçu fiscal sera émis par JA Québec au nom de votre entreprise.

MUSIQUE DU COCKTAIL
3 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Animation musicale pour marquer les esprits

Logo affiché sur les écrans pendant la soirée

Bannière corporative affichée dans l’espace cocktail

2 billets inclus

Un reçu fiscal sera émis par JA Québec au nom de votre entreprise.

CENTRE DE TABLE / FLEURS
4 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Centres de table floraux pour égayer la soirée

Logo affiché avec tous les centres de table

Logo affiché sur les écrans pendant la soirée

2 billets inclus

Un reçu fiscal sera émis par JA Québec au nom de votre entreprise.

COCKTAIL DE BIENVENUE
4 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Bouchées offertes pour marquer les esprits

Logo affiché sur les écrans pendant la soirée

Bannière corporative affichée dans l’espace cocktail

Possibilité d’ajouter votre logo sur les serviettes (fournies par le partenaire)

2 billets inclus

Un reçu fiscal sera émis par JA Québec au nom de votre entreprise.

PARRAIN
1 000 $

Affichage du nom d’entreprise sur les écrans

1 billet inclus

Un reçu fiscal sera émis par JA Québec au nom de votre entreprise.

ASSOCIÉ
2 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Logo affiché sur les écrans

Logo affiché dans le programme de la soirée

Publication sur les médias sociaux avec logo

Mention au micro

2 billets inclus

Un reçu fiscal sera émis par JA Québec au nom de votre entreprise.

AMBASSADEUR
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Logo affiché sur les écrans

Logo affiché dans le programme de la soirée

Publication sur les médias sociaux avec logo

Remerciement au micro

Bannière corporative affichée

4 billets inclus

Un reçu fiscal sera émis par JA Québec au nom de votre entreprise.

MAJEUR
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

Logo affiché sur les écrans

Logo affiché dans le programme de la soirée

Publication sur les médias sociaux avec logo

Remerciement au micro

Bannière corporative affichée dans la salle

Remise d’une bourse d’excellence sur scène

Possibilité d’animer un atelier de formation

Possibilité d’offrir un prix pour le tirage

Possibilité de diffuser des offres de stage aux finissants

6 billets gratuits

Un reçu fiscal sera émis par JA Québec au nom de votre entreprise.

PRÉSENTATEUR OFFICIEL (exclusif)
15 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Logo affiché sur les écrans

Publicité de l’entreprise dans le programme de la soirée

Publication sur les médias sociaux avec logo

Remerciement au micro

Bannière corporative affichée dans la salle

Remise d’une bourse d’excellence sur scène

Possibilité d’allocution sur scène

Possibilité d’animer un atelier de formation avec les jeunes Possibilité d’offrir un prix pour le tirage

Possibilité d’offrir des items promotionnels

Possibilité de diffuser des offres de stage

8 billets gratuits

Un reçu fiscal sera émis par JA Québec au nom de votre entreprise.

Admission générale
295 $

Billet(s) pour participer Dans l'oeil du Gala - Relève entrepreneuriale. Un reçu d'impôt est disponible pour une partie du prix du billet sur demande.

Ajouter un don pour JA Québec

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!