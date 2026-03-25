Choix de commandites 2026 - Dans l'œil du Gala - Relève entrepreneuriale 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Item porté par tous les invités
Logo affiché sur les écrans pendant la soirée
Possibilité de lanières personnalisées (fournies par le partenaire)
2 billets inclus
Un reçu fiscal sera émis par JA Québec au nom de votre entreprise.
Photos souvenirs offertes aux jeunes (formats imprimé et numérique)
Logo affiché sur les photos Bannière corporative affichée près de la cabine photo
Logo affiché sur les écrans pendant la soirée
2 billets inclus
Un reçu fiscal sera émis par JA Québec au nom de votre entreprise.
Animation musicale pour marquer les esprits
Logo affiché sur les écrans pendant la soirée
Bannière corporative affichée dans l’espace cocktail
2 billets inclus
Un reçu fiscal sera émis par JA Québec au nom de votre entreprise.
Centres de table floraux pour égayer la soirée
Logo affiché avec tous les centres de table
Logo affiché sur les écrans pendant la soirée
2 billets inclus
Un reçu fiscal sera émis par JA Québec au nom de votre entreprise.
Bouchées offertes pour marquer les esprits
Logo affiché sur les écrans pendant la soirée
Bannière corporative affichée dans l’espace cocktail
Possibilité d’ajouter votre logo sur les serviettes (fournies par le partenaire)
2 billets inclus
Un reçu fiscal sera émis par JA Québec au nom de votre entreprise.
Affichage du nom d’entreprise sur les écrans
1 billet inclus
Un reçu fiscal sera émis par JA Québec au nom de votre entreprise.
Logo affiché sur les écrans
Logo affiché dans le programme de la soirée
Publication sur les médias sociaux avec logo
Mention au micro
2 billets inclus
Un reçu fiscal sera émis par JA Québec au nom de votre entreprise.
Logo affiché sur les écrans
Logo affiché dans le programme de la soirée
Publication sur les médias sociaux avec logo
Remerciement au micro
Bannière corporative affichée
4 billets inclus
Un reçu fiscal sera émis par JA Québec au nom de votre entreprise.
Logo affiché sur les écrans
Logo affiché dans le programme de la soirée
Publication sur les médias sociaux avec logo
Remerciement au micro
Bannière corporative affichée dans la salle
Remise d’une bourse d’excellence sur scène
Possibilité d’animer un atelier de formation
Possibilité d’offrir un prix pour le tirage
Possibilité de diffuser des offres de stage aux finissants
6 billets gratuits
Un reçu fiscal sera émis par JA Québec au nom de votre entreprise.
Logo affiché sur les écrans
Publicité de l’entreprise dans le programme de la soirée
Publication sur les médias sociaux avec logo
Remerciement au micro
Bannière corporative affichée dans la salle
Remise d’une bourse d’excellence sur scène
Possibilité d’allocution sur scène
Possibilité d’animer un atelier de formation avec les jeunes Possibilité d’offrir un prix pour le tirage
Possibilité d’offrir des items promotionnels
Possibilité de diffuser des offres de stage
8 billets gratuits
Un reçu fiscal sera émis par JA Québec au nom de votre entreprise.
Billet(s) pour participer Dans l'oeil du Gala - Relève entrepreneuriale. Un reçu d'impôt est disponible pour une partie du prix du billet sur demande.
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