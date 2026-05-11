Choix des ateliers pour les anims - Jouvence 29-31 mai 2026

Devenir une rockstar du groupe : Cet atelier vise à outiller les animateur-intervenant en maison des jeunes afin d’animer et de gérer efficacement des groupes. L’atelier met l’accent sur l’animation comme principal levier d’intervention en MDJ : comment capter l’attention, canaliser l’énergie du groupe, prévenir les débordements et intervenir de manière cohérente et éducative. Les participants développeront des stratégies pour maximiser les impacts positifs de leurs interventions et diminuer les impacts négatifs, tout en renforçant leur leadership et leur présence auprès des jeunes. L’objectif est de permettre aux intervenants de mieux comprendre leur rôle dans la dynamique de groupe et d’acquérir des outils concrets pour créer un climat vivant, sécuritaire et significatif.