🍽️ Choix du repas – AGA du MDJCN

2200 Rue de la Faune

Québec, QC G3E 1K7, Canada

Ciabatta au rôti de porc Nagano
21,90 $

Description

Sandwich au rôti de porc enrobé d'un mélange d'épice maison, laitue fraiche, mayonaise moutarde et miel, agrémenté d'une salade de choux pomme et cornichon.

*Option sans gluten disponible

Accompagnement

  • Salade de pommes de terre au balsamique
  • Dessert du moment
  • Généreuse portion de fruits frais


Wrap du jardinier (vegan)
21,03 $

Description

Généreusement garni de humus à la menthe , pois chiches frits, pickels d'échalotte française, carottes, poivrons, concombre et laitue

*Option sans gluten disponible

Accompagnement


  • Salade de couscous aux légumes
  • Dessert du moment
  • Généreuse portion de fruits frais
Wrap au poulet pesto de basilic et cheddar Saint-Laurent
24,14 $

Description

Garni de délicieux poulet au pesto, bacon, tomates, poivrons, laitue et mayonnaise.

*Option sans gluten disponible

Accompagnement

  • Salade de fusilli à l'italienne
  • Dessert du moment
  • Généreuse portion de fruits frais
Ciabatta au poulet rôti sauce BBQ
22,47 $

Description

Généreusement garni de poulet BBQ, bacon, fromage cheddar, tomates, laitue et mayonnaise miel et moutarde.

*Option sans gluten disponible

Accompagnement

  • Salade de fusilli à l'italienne
  • Dessert du moment
  • Généreuse portion de fruits frais
Baguette aux légumes grillés et fromage de chèvre
21,90 $

Description

Garnie d'une généreuse portion d'un mélange maison fait de fromage de chèvre, d'aubergine, de courgette et de poivron grillé. Le tout, ajouté à un pesto de basilic et une portion d'épinard frais.

*Option sans gluten disponible, la salade d'accompagnement sera modifié.

Accompagnement

  • Salade de couscous aux légumes
  • Dessert du moment
  • Généreuse portion de fruits frais
Croissant au jambon fumé à l'ancienne
22,18 $

Description

Jambon fumé à l'ancienne, fromage cheddar St-Laurent, mayonnaise et laitue fraiche.

*Option sans gluten disponible

Accompagnement

  • Salade de pommes de terre balsamique
  • Dessert du moment
  • Généreuse portion de fruits frais

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!