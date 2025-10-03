🍽️ Choix du repas – AGA du MDJCN

Sandwich au rôti de porc enrobé d'un mélange d'épice maison, laitue fraiche, mayonaise moutarde et miel, agrémenté d'une salade de choux pomme et cornichon.
*Option sans gluten disponible
Généreusement garni de humus à la menthe , pois chiches frits, pickels d'échalotte française, carottes, poivrons, concombre et laitue
*Option sans gluten disponible
Garni de délicieux poulet au pesto, bacon, tomates, poivrons, laitue et mayonnaise.
*Option sans gluten disponible
Généreusement garni de poulet BBQ, bacon, fromage cheddar, tomates, laitue et mayonnaise miel et moutarde.
*Option sans gluten disponible
Garnie d'une généreuse portion d'un mélange maison fait de fromage de chèvre, d'aubergine, de courgette et de poivron grillé. Le tout, ajouté à un pesto de basilic et une portion d'épinard frais.
*Option sans gluten disponible, la salade d'accompagnement sera modifié.
Jambon fumé à l'ancienne, fromage cheddar St-Laurent, mayonnaise et laitue fraiche.
*Option sans gluten disponible
