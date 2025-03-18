Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4
Seulement86900$+Taxes
Système d'exploitation Chrome OS
Processeur Intel N-series N200 / 1.0GHz, jusqu'à 3.7 GHz / 6 Mo Cache
Mémoire 8 Go LPDDR5
Stockage 64 Go eMMC
Affichage 12.2" écran tactile 1920 x 1200 / WUXGA / Corning® Gorilla® Glass
Graphique Intel UHD Graphics
Webcam intégrée (Camera 720p + World Facing 5.0MP)
Réseaux 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.1
Batterie Jusqu'à 12 heures (47Wh)
Chargeur 45W
Dimension 18.9mm x 287mm x 208mm / 0.74" x 11.3" x 8.19"
Poids à partir de 1,3 kg/2,9 lb
Chargeur
90 $
Chargeur supplémentaire - Lenovo 45W Standard AC Adapter (USB Type-C)
