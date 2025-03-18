Collège Trinité

Chromebook

Chromebook item
Chromebook
869 $
Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4 Seulement86900$+Taxes Système d'exploitation Chrome OS Processeur Intel N-series N200 / 1.0GHz, jusqu'à 3.7 GHz / 6 Mo Cache Mémoire 8 Go LPDDR5 Stockage 64 Go eMMC Affichage 12.2" écran tactile 1920 x 1200 / WUXGA / Corning® Gorilla® Glass Graphique Intel UHD Graphics Webcam intégrée (Camera 720p + World Facing 5.0MP) Réseaux 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.1 Batterie Jusqu'à 12 heures (47Wh) Chargeur 45W Dimension 18.9mm x 287mm x 208mm / 0.74" x 11.3" x 8.19" Poids à partir de 1,3 kg/2,9 lb
Chargeur item
Chargeur
90 $
Chargeur supplémentaire - Lenovo 45W Standard AC Adapter (USB Type-C) Price: 89,99 $ Lenovo 45W Standard AC Adapter (USB Type-C) - Adaptateur secteur - CA 100- 240 V-45 Watt (4X20M26252)
Stylet item
Stylet
50 $
Stylet supplémentaire - Lenovo USI Pen Price: 50,00 $ (Incluant écofrais de 0.20$) Lenovo Integrated Pen - Stylet actif - noir - boîtier marron - CRU - pour 300e Yoga Chromebook Gen 4 82W2, 82W3; 500e Yoga Chromebook Gen 4 82W4 (4X81M52314)

