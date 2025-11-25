Cimetière Sainte-Geneviève

Offert par
Pour un transfert de concession, contacter la paroisse pour vous procurer les formulaire appropriés. Si le concessionnaire est décédé, il n'y a pas de frais, il faut par contre fournir la preuve du décès.
du 1er mai au 31 octobre
du 1er mai au 31 octobre
du 1er novembre au 30 avril
lors de l'enterrement du cercueil, la famille restreinte peut rester jusqu' à la descente et la remise de la terre
renouvellement de 25 ans, l'entretien annuel est inclus
renouvellement de 25 ans, l'entretien annuel est inclus
25 ans à partir de la première inhumation, 1ere fondation incluse, entretien annuel inclus
25 ans à partir de la première inhumation, 1ere fondation incluse, entretien annuel inclus
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!