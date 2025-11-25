Offert par

Cimetière Sainte-Geneviève

Cimetière Sainte-Geneviève

entretien annuel 2026
75 $
entretien annuel en retard
Payez ce que vous pouvez
transfert de concession
75 $

Pour un transfert de concession, contacter la paroisse pour vous procurer les formulaire appropriés. Si le concessionnaire est décédé, il n'y a pas de frais, il faut par contre fournir la preuve du décès.

mise en terre cendres
460 $

du 1er mai au 31 octobre

mise en niche
250 $
mise en terre cercueil été
1 100 $

du 1er mai au 31 octobre

mise en terre cercueil hiver
1 300 $

du 1er novembre au 30 avril

Assiter au recouvrement du cercueil
500 $

lors de l'enterrement du cercueil, la famille restreinte peut rester jusqu' à la descente et la remise de la terre

frais samedis et jours fériés
225 $
fondation
1 200 $
Renouvellement lot 5X9 pi
3 300 $

renouvellement de 25 ans, l'entretien annuel est inclus

Renouvellement lot 10X9 et 14X9
5 000 $

renouvellement de 25 ans, l'entretien annuel est inclus

Concession cimetière Cap St-Jacques
4 500 $

25 ans à partir de la première inhumation, 1ere fondation incluse, entretien annuel inclus

Concession cimetière église
5 500 $

25 ans à partir de la première inhumation, 1ere fondation incluse, entretien annuel inclus

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!