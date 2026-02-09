Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie

Organisé par

Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie

À propos de cet événement

Ciné-Discussion : « Je verrai toujours vos visages » | Quand la parole reconstruit le lien social. (copie) (copie)

4451 Rue Berri

Montréal, QC H2J 2R2, Canada

Tarif solidaire
5 $

Ce tarif est proposé pour permettre à chacun·e de participer tout en soutenant la mission du centre. En choisissant le tarif solidaire, vous contribuez directement à maintenir nos activités accessibles au plus grand nombre.

Tarif membre
Gratuit

Ce tarif est réservé uniquement aux personnes ayant souscrit à l’adhésion annuelle au centre. Il reflète notre volonté de remercier et d’encourager l’engagement de nos membres.


👉 N’hésitez pas à nous contacter pour connaître la démarche à suivre afin de vous inscrire ou pour vérifier votre statut de membre.

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