Ciné-spiritualité

Le cinéma, reflet de notre humanité

Une activité de visionnement et de réflexion spirituelle autour d’un film

porteur de sens. La rencontre propose une relecture de nos expériences humaines à la lumière de récits cinématographiques.

Projection suivie d’un temps d’échange guidé.

Animation : Roselyne Garancher et Marielle Guimond

Dates : Samedi 1er novembre, 9 h à 12 h

Lieu : Centre de spiritualité Manrèse

Frais : 35 $

Renseignements :

[email protected]

418-653-6353 poste 102