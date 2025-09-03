Ciné-spiritualité

Le cinéma, reflet de notre humanité
Une activité de visionnement et de réflexion spirituelle autour d’un film
porteur de sens. La rencontre propose une relecture de nos expériences humaines à la lumière de récits cinématographiques.
Projection suivie d’un temps d’échange guidé.
Animation : Roselyne Garancher et Marielle Guimond
Dates : Samedi 1er novembre, 9 h à 12 h
Lieu : Centre de spiritualité Manrèse
Frais : 35 $
Renseignements :
[email protected]
418-653-6353 poste 102
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!