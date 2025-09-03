Ciné-spiritualité

Le cinéma, reflet de notre humanité

Une activité de visionnement et de réflexion spirituelle autour d’un film
porteur de sens. La rencontre propose une relecture de nos expériences humaines à la lumière de récits cinématographiques.

Projection suivie d’un temps d’échange guidé.

Animation : Roselyne Garancher et Marielle Guimond
Dates : Samedi 1er novembre, 9 h à 12 h
Lieu : Centre de spiritualité Manrèse
Frais : 35 $

Renseignements :
[email protected]
418-653-6353 poste 102

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!