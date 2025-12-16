Centre de spiritualité Manrèse

Centre de spiritualité Manrèse

Ciné-spiritualité (H-P 2026)

Ciné-spiritualité
Ciné-rencontre 

Une activité de visionnement et de réflexion spirituelle autour d’un film porteur de sens. Chaque rencontre propose une relecture de nos expériences humaines à la lumière d’un récit cinématographique.

Projection suivie d’un temps d’échange guidé.

Animation : Marielle Guimond et Roselyne Garancher

Dates : Samedi 18 avril, 9 h à 12 h 

Frais : 35 $


Renseignements :
[email protected]
418-653-6353 poste 102

