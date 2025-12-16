Ciné-spiritualité (H-P 2026)

Offert par
Ciné-rencontre
Une activité de visionnement et de réflexion spirituelle autour d’un film porteur de sens. Chaque rencontre propose une relecture de nos expériences humaines à la lumière d’un récit cinématographique.
Projection suivie d’un temps d’échange guidé.
Animation : Marielle Guimond et Roselyne Garancher
Dates : Samedi 18 avril, 9 h à 12 h
Frais : 35 $
Renseignements :
[email protected]
418-653-6353 poste 102
