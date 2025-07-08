Coupe Québec MLV 2025
Circuit Gestrix / Tranche 2 / 8 juillet 2025
Bibitte (U9)
free
add
Atome Homme (U11)
free
add
Atome Femme (U11)
free
add
Pee-Wee Homme (U13)
free
add
Pee-Wee Femme (U13)
free
add
Minime Homme (U15)
free
add
Minime Femme (U15)
free
add
Cadet Homme (U17)
free
add
Cadet Femme (U17)
free
add
Open Homme
CA$30
add
Open Femme
CA$30
add
Licence d'un Jour
CA$10
Si vous n'avez pas de licence de la FQSC il vous faut vous procurer une licence d'un jour.
Si vous n'avez pas de licence de la FQSC il vous faut vous procurer une licence d'un jour.
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout