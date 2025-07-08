Circuit Gestrix / Tranche 2 / 8 juillet 2025

Bibitte (U9)
free
Atome Homme (U11)
free
Atome Femme (U11)
free
Pee-Wee Homme (U13)
free
Pee-Wee Femme (U13)
free
Minime Homme (U15)
free
Minime Femme (U15)
free
Cadet Homme (U17)
free
Cadet Femme (U17)
free
Open Homme
CA$30
Open Femme
CA$30
Licence d'un Jour
CA$10
Si vous n'avez pas de licence de la FQSC il vous faut vous procurer une licence d'un jour.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing