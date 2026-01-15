Club de compétition de ski du Mont Édouard

Offert par

Club de compétition de ski du Mont Édouard

À propos de cette boutique

Circuit Junior Provincial U18

Inscription CJP Adstock item
Inscription CJP Adstock
140 $

Inscription seulement, frais de transport et coaching à venir

Inscription CJP Stoneham item
Inscription CJP Stoneham
140 $

Inscription seulement, frais de transport et coaching à venir

Inscription CJP Mont St-Mathieu item
Inscription CJP Mont St-Mathieu
140 $

Inscription seulement, frais de transport et coaching à venir

Inscription CJP Mont Ste-Marie item
Inscription CJP Mont Ste-Marie
140 $

Inscription seulement, frais de transport et coaching à venir

Inscription Finale CJP Orford et Owl's Head item
Inscription Finale CJP Orford et Owl's Head
140 $

Inscription seulement, frais de transport et coaching à venir

Frais CJP Adstock et Stoneham item
Frais CJP Adstock et Stoneham
95,20 $

Frais coaching, transport et hébergement

Ajouter un don pour Club de compétition de ski du Mont Édouard

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!