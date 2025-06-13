CKRS - Initation 2025 - 5 juillet

À la suite de la journée, vous aurez la possibilité d'obtenir votre brevet de kayak en eau calme – niveau 1, au coût de 25 $. Si vous le souhaitez, vous pouvez le payer à l'avance. Le club se chargera des démarches auprès d’Eau Vive Québec.

À la suite de la journée, vous aurez la possibilité d'obtenir votre brevet de kayak en eau calme – niveau 1, au coût de 25 $. Si vous le souhaitez, vous pouvez le payer à l'avance. Le club se chargera des démarches auprès d’Eau Vive Québec.

Plus de détails...