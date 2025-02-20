🚨 Clases de Francés – Marzo 2025 🚨 Français Facile pour Latina - Clinique 101

4234 Rue Sainte-Catherine E

Montréal, QC H1V 1X3, Canada

General admission - Mars 2025
CA$70
🚨 Clases de Francés – Marzo 2025 🚨 ¡Aprende a hablar francés con confianza! ¿Quieres mejorar tu francés? Únete a nosotros en un programa interactivo de 4 semanas, diseñado para ayudarte a hablar francés de manera fluida. 📅 Fechas : Todos los lunes y miércoles durante el mes de marzo ⏰ Horario : De 9:00 a 11:00 📍 Ubicación : Le Tarasco, 4234 St Catherine St E, Montreal, Quebec H1V 1X3 💰 Precio : $70 al mes 🎯 Lo que vas a aprender : Mejorar tus habilidades de comunicación Practicar conversaciones reales e interactivas Ejercicios específicos para hablar francés de manera fluida y natural ¡Ven a participar en gran número y mejora tu nivel de francés! Inscripciones abiertas, ¡no pierdas esta oportunidad! Reserva tu lugar ahora y prepárate para hablar francés como un experto.
