🚨 Clases de Francés VIRTUALES – Marzo 2025 🚨 Français Facile pour Latina - Clinique 101
GOOGLE MEETS
General admission
CA$70
🚨 Clases de Francés VIRTUALES – Marzo 2025 🚨
¡Aprende a hablar francés con confianza!
¿Quieres mejorar tu francés? Únete a nosotros en un programa interactivo de 4 semanas, diseñado para ayudarte a hablar francés de manera fluida.
📅 Fechas : Todos los MARTES y JUEVES durante el mes de marzo
⏰ Horario : De 19:00 a 21:00
📍 Ubicación : VIRTUALES EN GOOGLE MEETS
💰 Precio : $70 al mes
🎯 Lo que vas a aprender :
Mejorar tus habilidades de comunicación
Practicar conversaciones reales e interactivas
Ejercicios específicos para hablar francés de manera fluida y natural
¡Ven a participar en gran número y mejora tu nivel de francés!
Inscripciones abiertas, ¡no pierdas esta oportunidad!
Reserva tu lugar ahora y prepárate para hablar francés como un experto.
🚨 Clases de Francés VIRTUALES – Marzo 2025 🚨
¡Aprende a hablar francés con confianza!
¿Quieres mejorar tu francés? Únete a nosotros en un programa interactivo de 4 semanas, diseñado para ayudarte a hablar francés de manera fluida.
📅 Fechas : Todos los MARTES y JUEVES durante el mes de marzo
⏰ Horario : De 19:00 a 21:00
📍 Ubicación : VIRTUALES EN GOOGLE MEETS
💰 Precio : $70 al mes
🎯 Lo que vas a aprender :
Mejorar tus habilidades de comunicación
Practicar conversaciones reales e interactivas
Ejercicios específicos para hablar francés de manera fluida y natural
¡Ven a participar en gran número y mejora tu nivel de francés!
Inscripciones abiertas, ¡no pierdas esta oportunidad!
Reserva tu lugar ahora y prepárate para hablar francés como un experto.