Association Culturelle Péruvienne Brisas Del Norte

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Clases Privadas de Marinera Norteña

Marinera Norteña a domicilio - Clase de prueba
60 $

Una clase de prueba puede ser el comienzo de algo increíble. ¿Te animas?

Descubre la elegancia, fuerza y picardía de la marinera desde la comodidad de tu hogar.

Marinera Norteña a domicilio - Paquete de 8 clases
450 $

Leticia adapta su enseñanza al nivel de cada alumno, fortaleciendo bases en principiantes y puliendo técnica, elegancia y presencia escénica en niveles más avanzados, para que progreses con confianza y seguridad… sin salir de casa.

Marinera Norteña a domicilio - Paquete de 16 clases
850 $

Sí, igual te vas a enamorar de la marinera… ¡mejor que sea con descuento! 💃🏻✨

Un proceso más profundo, más técnica, más seguridad y resultados visibles.

Marinera Norteña en estudio - Clase de prueba
40 $

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Vive la experiencia completa en un espacio diseñado para moverte con libertad y enfoque total.

Marinera Norteña en estudio - Paquete de 8 clases
300 $

Leticia adapta su enseñanza al nivel de cada alumno, fortaleciendo bases en principiantes y perfeccionando técnica, postura, desplazamientos y elegancia en niveles más avanzados, para lograr una evolución sólida y consistente en cada sesión.

Marinera Norteña en estudio - Paquete de 16 clases
575 $

¿16 clases con descuento? 😏
Si ya sabes que te va a encantar… mejor comprometerte en serio. 💃🏻✨

Más horas, más precisión, más dominio escénico. Aquí es donde realmente se nota la diferencia.

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