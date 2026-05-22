Classe Spécialisées 3KBM

À propos de cet événement
Filles & Garçon
12 à 17 ans
Horaire :
Mardi 18h15
Jeudi 18h15
Durée : 2 semaines
Durée séance : 1 h 15
(Filles & Garçon)
12 à 17 ans
Horaire :
Mardi 17h00
Samedi 16h45
Durée : 2 semaines
Durée séance : 1 h 15
(Filles & Garçon)
12 à 17 ans
Horaire :
Dimanche 16h45
Vendredi 17h00
Durée : 2 semaines
Durée séance : 1 h 15
(Filles & Garçon)
12 à 17 ans
Horaire :
Dimanche 15h30
Samedi 15h30
Durée : 2 semaines
Durée séance : 1 h 15
(Filles & Garçon)
12 à 17 ans
Horaire :
Vendredi 18h15
Samedi 18h00
Durée : 2 semaines
Durée séance : 1 h 15
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