L'astre KBM

Organisé par

L'astre KBM

À propos de cet événement

Classe Spécialisées 3KBM

4755 Bd Couture

Saint-Léonard, QC H1R 3X1, Canada

Classe 3KBM - Tir au panier (Jumpshot) item
Classe 3KBM - Tir au panier (Jumpshot)
Gratuit

Filles & Garçon

12 à 17 ans


Horaire :

Mardi 18h15

Jeudi 18h15


Durée : 2 semaines

Durée séance : 1 h 15

Classe 3KBM - Labo de dribble (Dribble Lab) item
Classe 3KBM - Labo de dribble (Dribble Lab)
Gratuit

(Filles & Garçon)

12 à 17 ans


Horaire :

Mardi 17h00

Samedi 16h45


Durée : 2 semaines

Durée séance : 1 h 15

Classe 3KBM - Finition (Finishing) item
Classe 3KBM - Finition (Finishing)
Gratuit

(Filles & Garçon)

12 à 17 ans


Horaire :

Dimanche 16h45

Vendredi 17h00


Durée : 2 semaines

Durée séance : 1 h 15

Classe 3KBM - Meneur de jeu (Point Guard) item
Classe 3KBM - Meneur de jeu (Point Guard)
Gratuit

(Filles & Garçon)

12 à 17 ans


Horaire :

Dimanche 15h30

Samedi 15h30


Durée : 2 semaines

Durée séance : 1 h 15

Classe 3KBM - Ramasse & Joue (Pick-up & Play) item
Classe 3KBM - Ramasse & Joue (Pick-up & Play)
Gratuit

(Filles & Garçon)

12 à 17 ans


Horaire :

Vendredi 18h15

Samedi 18h00


Durée : 2 semaines

Durée séance : 1 h 15

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