Bouge de là

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À propos de cet événement

Classes de la rentrée 2026

2022 R. Sherbrooke E

Montréal, QC H2K 1B9, Canada

1 entraînement
5 $

Droit d'entrée journalier avec accès au studio 30 minutes avant le début de l'activité pour l'échauffement personnel.

2 entraînements
10 $

Droit d'entrée journalier avec accès au studio 30 minutes avant le début de l'activité pour l'échauffement personnel.

3 entraînements
15 $

Droit d'entrée journalier avec accès au studio 30 minutes avant le début de l'activité pour l'échauffement personnel.

4 entraînements
20 $

Droit d'entrée journalier avec accès au studio 30 minutes avant le début de l'activité pour l'échauffement personnel.

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