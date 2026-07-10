Classes de la rentrée 2026

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À propos de cet événement
Droit d'entrée journalier avec accès au studio 30 minutes avant le début de l'activité pour l'échauffement personnel.
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