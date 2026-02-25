Fondation du Cégep André-Laurendeau

Organisé par

Fondation du Cégep André-Laurendeau

À propos de cet événement

Classique de golf 2026 de la Fondation du Cégep André-Laurendeau et du Club Richelieu LaSalle

2500 Bd Fernand-Lafontaine

Longueuil, QC J4N 1M5, Canada

Quatuor
1 040 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Si vous avez déjà formé une équipe de quatre personnes, optez pour le billet quatuor et assurez-vous que votre équipe soit ensemble pour cette journée de golf inoubliable en soutien à la Fondation du Cégep André-Laurendeau et du Club Richelieu de LaSalle.

Individuel
260 $

Réservez dès maintenant votre place pour le Tournoi de Golf de la Fondation du Cégep André-Laurendeau et du Club Richelieu de LaSalle avec notre billet individuel. Laissez-nous former une équipe pour vous, garantissant une expérience de golf enrichissante aux côtés d'autres passionnés, le tout soutenant une noble cause.

Souper seulement
100 $

Assistez au souper exclusif ! Ne manquez pas cette occasion, même si vous ne pouvez pas participer au tournoi de golf. Réservez votre place dès maintenant !

Commandite d'un trou - Promotion
500 $

Encouragez la levée de fonds en commanditant un trou!

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