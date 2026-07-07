Two people play golf on a light blue background, with one swinging a club in the foreground and the other standing near a golf hole in the midground.
Fondation du Cégep André-Laurendeau

Organisé par

Fondation du Cégep André-Laurendeau

À propos de cet événement

Ventes fermées

Classique de Golf 2026 - Moitié-moitié

3 billets pour 10$
10 $

3 billets pour 10$

Tirage le 8 juillet 2026 à 20h30.

Vous devez être présent pour gagner

15 billets pour 20$
20 $

15 billets pour 20$

Tirage le 8 juillet 2026 à 20h30.

Vous devez être présent pour gagner

50 billet pour 40$
40 $

50 billets pour 40$

Tirage le 8 juillet 2026 à 20h30.

Vous devez être présent pour gagner

100 billet pour 50$
50 $

3 billets pour 10$

Tirage le 8 juillet 2026 à 20h30.

Vous devez être présent pour gagner

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