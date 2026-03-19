COMMANDITE CLASSIQUE DE GOLF / SOIRÉE BENIFICE DE LA FONDATIONSANTÉ DE LA HAUTE-GASPÉSIE

Organisé par
À propos de cet événement
- La nomination en tant que présentateur officiel de la classique sur tous les visuels de l’activité
- 4 passes V.I.P., c’est-à-dire :
- 4 Inscriptions
- 2 voiturettes
- 4 billets pour la soirée
- 50 % sur l’achat de 4 billets golf supplémentaires;
- 50 % sur l’achat de 4 billets pour la soirée supplémentaire;
- Logo sur :
- Toutes les voiturettes autres que les neuves (si possible)
- Tableau d’honneur du tournoi qui sera affiché par la suite à l’hôpital
- Page « Partenaires sur la page Facebook durant 3 mois et sur le site web »
- Page couverture du carnet de Golf
- Roll up ou autres visuels au Club de golf durant le repas et la soirée
- Mention :
- Mot d’ouverture du tournoi
- Rapport annuel de la Fondation
- Remerciements publics dans les médias sociaux
- Photo lors de la remise du chèque et parution dans les médias
- Bannière ou affiche à la table d’inscription
- Reçu d’impôt pour différence de 4 500 $
- 4 billets pour le golf :
4 Inscriptions pour le Golf§ 4 consommations d’accueil au Club House
4 billets pour le repas
- Logo sur :
Pancarte dans le champ d’accueil
Tableau d’honneur du tournoi qui sera affiché par la suite à l’hôpital
Page « Partenaires du Site Web »
Page des partenaires dans le cahier de golf
Roll up ou autres visuels au Club de golf durant le repas et la soirée
- Mention :
Rapport annuel de la Fondation
- Possibilité d’une table pour présentation de votre entreprise au Club de golf lors de l’inscription des participants (ex. : dégustation de produits).
Possibilité d’avoir un visuel dans la salle de la soirée (roll up …)
- Reçu d’impôt pour différence de 3 000 $
- 4 billets pour le golf :
4 Inscriptions pour le Golf
4 consommations d’accueil au souper
50 % de réduction pour deux billets pour la soirée
Ou 2 billets gratuits
- Logo sur :
Page « Partenaire » du site Web
Tableau d’honneur du tournoi qui sera affiché par la suite à l’hôpital
Visuels au Club de golf durant le repas et la soirée
Cahier de golf : le trou d’un coup
Logo au départ du trou d’un coup
Logo sur la cagnotte du trou d’un coup qui revient chaque année jusqu’à ce qu’on obtient un gagnant. (Politique de la cagnotte)
Reçu pour différence de d’impôt
- Mention :
Mot Pendant le tournoi
Possibilité d’avoir un visuel dans la salle de la soirée (roll up …)
Reçu d’impôt pour différence de 2 000$
- 2 billets pour le golf :
2 inscriptions pour le golf
2 consommations d’accueil au souper
50 % de réduction pour deux billets pour la soirée ou un billet gratuit
- Logo sur :
Page « Partenaire » du site Web
Tableau d’honneur du tournoi qui sera affiché par la suite à l’hôpital
Écran durant le repas et la soirée
Dépliant de golf : l’un des 18 trous
Logo au départ d’un des 18 trous.
- Reçu d’impôt pour différence de 1 000$
Cette formule vous permet d’avoir un stand près d’un trou avec une animation centrée sur vos produits. Que ce soit une stand dégustation, un stand d’exposition ou d’information. Cela s’accompagne aussi de plusieurs avantages visuels durant la campagne.
2 inscriptions pour le golf
2 consommations d’accueil au souper
50 % de réduction pour deux billets pour la soirée
- Logo sur :
Page « Partenaire » du site Web
Tableau d’honneur du tournoi qui sera affiché par la suite à l’hôpital
Écran du Club-house durant le repas et la soirée
Dépliant de golf : l’un des 18 trous
Logo au départ d’un des 18 trous.
- Possibilité d’une table pour présentation de votre entreprise (ex. : dégustation de produits) au trou (vous devez nous aviser pour que nous prévoyons sur quel trou)
- Reçu d’impôt pour différence
- Logo sur :
Page « Partenaire » du site Web
Tableau d’honneur du tournoi qui sera affiché par la suite à l’hôpital
Écran du Club de golf durant le repas et la soirée
- Reçu d’impôt pour différence 500
Cette formule vous permet d’afficher votre logo sur :
L’un des 18 trous pendant toute la journée du golf.
Apparaitre sur le tableau afficher à la fondation
Remerciement sur les réseaux sociaux
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