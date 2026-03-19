COMMANDITE CLASSIQUE DE GOLF / SOIRÉE BENIFICE DE LA FONDATIONSANTÉ DE LA HAUTE-GASPÉSIE

- La nomination en tant que présentateur officiel de la classique sur tous les visuels de l’activité

- 4 passes V.I.P., c’est-à-dire :

- 4 Inscriptions

- 2 voiturettes

- 4 billets pour la soirée

- 50 % sur l’achat de 4 billets golf supplémentaires;

- 50 % sur l’achat de 4 billets pour la soirée supplémentaire;

- Logo sur :

- Toutes les voiturettes autres que les neuves (si possible)

- Tableau d’honneur du tournoi qui sera affiché par la suite à l’hôpital

- Page « Partenaires sur la page Facebook durant 3 mois et sur le site web »

- Page couverture du carnet de Golf

- Roll up ou autres visuels au Club de golf durant le repas et la soirée

- Mention :

- Mot d’ouverture du tournoi

- Rapport annuel de la Fondation

- Remerciements publics dans les médias sociaux

- Photo lors de la remise du chèque et parution dans les médias

- Bannière ou affiche à la table d’inscription

- Reçu d’impôt pour différence de 4 500 $