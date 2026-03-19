CLASSIQUE DE GOLF / SOIRÉE BENIFICE DE LA FONDATIONSANTÉ DE LA HAUTE-GASPÉSIE

Organisé par
À propos de cet événement
-Ce billet donne droit a toute l'équipe a :
-Golf+ 2 voiturettes
-4 billets pour le cocktails, la soirée et le souper
-Un moment de causerie et une photo avec Marie-Chantal Perron
Ce billet donne droit a :
-Parcours de golf
-1 voiturette
-1 billet pour le cocktails, la soirée et le souper
-Un moment de causerie et une photo avec Marie-Chantal Perron
Ce billet donne droit a :
-Parcours de golf
-1 voiturette
Ce Billet vous donne accès au parcours de golf et des animations qui y aurons lieu durant la journée.
Ce billet vous donne droit a :
-un accès au parcours de golf sans voiturette
-Au cocktail de bienvenue , a la soirée et au repas
-Un Billet pour le prix de présence
Ce billet vous donne accès au cocktail d'accueil, a la soirée et souper Maritime
-Un Billet pour le prix de présence
Ce billet vous donne accès au cocktail d'accueil, a la soirée et souper Maritime
-Un Billet pour le prix de présence
-Un moment de causerie et une photo avec Marie-Chantal Perron
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