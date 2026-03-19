FONDATION SANTE DE LA HAUTE-GASPESIE

Organisé par

FONDATION SANTE DE LA HAUTE-GASPESIE

À propos de cet événement

CLASSIQUE DE GOLF / SOIRÉE BENIFICE DE LA FONDATIONSANTÉ DE LA HAUTE-GASPÉSIE

40

28E rue O, Sainte-Anne-des-Monts, QC G4V 2X2, Canada

Four somme : équipe de 4 personnes
480 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

-Ce billet donne droit a toute l'équipe a :

-Golf+ 2 voiturettes

-4 billets pour le cocktails, la soirée et le souper

-Un moment de causerie et une photo avec Marie-Chantal Perron

Forfait complet/1 personne
150 $

Ce billet donne droit a :

-Parcours de golf

-1 voiturette

-1 billet pour le cocktails, la soirée et le souper

-Un moment de causerie et une photo avec Marie-Chantal Perron

Golf + voiturette
95 $

Ce billet donne droit a :

-Parcours de golf

-1 voiturette

Golf à pied
60 $

Ce Billet vous donne accès au parcours de golf et des animations qui y aurons lieu durant la journée.

Golf + souper
130 $

Ce billet vous donne droit a :

-un accès au parcours de golf sans voiturette

-Au cocktail de bienvenue , a la soirée et au repas

-Un Billet pour le prix de présence

Soirée et Souper Seulement
75 $

Ce billet vous donne accès au cocktail d'accueil, a la soirée et souper Maritime

-Un Billet pour le prix de présence

Soirée et Souper Seulement VIP
85 $

Ce billet vous donne accès au cocktail d'accueil, a la soirée et souper Maritime

-Un Billet pour le prix de présence

-Un moment de causerie et une photo avec Marie-Chantal Perron

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