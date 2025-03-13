Classique de hockey PMML 2025 et souper soirée

En achetant un billet, non seulement assisterez-vous à un spectacle de hockey palpitant, mais vous contribuerez également à une noble cause en soutenant les enfants malades du 24h Tremblant. De plus, vous profiterez d'une soirée de réseautage animée par le DJ INCENDO, agrémentant ainsi votre expérience en couleurs.

En achetant un billet, non seulement assisterez-vous à un spectacle de hockey palpitant, mais vous contribuerez également à une noble cause en soutenant les enfants malades du 24h Tremblant. De plus, vous profiterez d'une soirée de réseautage animée par le DJ INCENDO, agrémentant ainsi votre expérience en couleurs.

Plus de détails...