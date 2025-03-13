Jeunesse Nominingue

Classique de hockey PMML 2025 et souper soirée

3600 Bd de la Grande-Allée

Boisbriand, QC J7H 1M9

Souper et soirée de réseautage
65 $
En achetant un billet, non seulement assisterez-vous à un spectacle de hockey palpitant, mais vous contribuerez également à une noble cause en soutenant les enfants malades du 24h Tremblant. De plus, vous profiterez d'une soirée de réseautage animée par le DJ INCENDO, agrémentant ainsi votre expérience en couleurs.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!